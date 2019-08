Lewandowski sa opäť sťažuje na politiku Bayernu: Presne vie, čo klub momentálne potrebuje

Nemecký futbalový majster Bayern Mníchov musí posilniť ofenzívu. Myslí si to útočník Robert Lewandowski.

Apel vedeniu poslal po sobotnej prehre v domácom Superpohári s Borussiou Dortmund 0:2.

Poľskému kanonierovi sa nepozdáva prestupová politika klubu. Podľa neho by sa v tíme zišiel aj nový stredopoliar. "Bavori" sa pred sezónou zamerali na obranu, keď prišli Benjamin Pavard zo Stuttgartu a najmä Lucas Hernandez z Atletica Madrid za 80 miliónov eur. Do útoku pribudol iba devätnásťročný Fiete Arp z Hamburgu. "Stratili sme v ofenzíve troch hráčov. Odišli Frank Ribery, Arjen Robben a James Rodriguez, no vlastne nikto namiesto nich neprišiel," sťažoval sa Lewandowski podľa agentúry DPA.