Komédia v Bolívii! Rozhodca nariadil penaltu pomocou VAR, liga ale video nepoužíva

Toto asi nikto nepochopil. Futbalový rozhodca v bolívijskej lige Primera Division nariadil v zápase medzi Always Ready a Bolívar penaltu a signalizoval, že tak urobil na základe konzultácie s videorozhodcom.

Problém je ale v tom, že liga video nepoužíva a rozhodca ho počas zápasu k dispozícii vôbec nemal!

Celá situácia sa odohrala tesne pred koncom zápasu za stavu 1:0 pre hosťujúci tím Bolívar. V pokutovom území prišlo k stretu dvoch hráčov a rozhodca zápas prerušil a potom to prišlo. Ako to vlastne rozhodca celé myslel, vie iba on sám. Jeho verdiktom však na ihrisku spustil chaos. Napokon k pokutovému kopu prišlo až v 106. minúte, no domáci Ferreira trafil žrď.