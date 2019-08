Jozef Antošík: „Ľudí v Žiline sa mi pre futbal nepodarilo nadchnúť“

Majiteľ MŠK Žilina bude na športovej konferencii SPORT (R)EVOLUTION hovoriť o nedostatočnej podpore samosprávy, problémoch so sponzormi a nenaplnenom štadióne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jozef Antošík zbohatol v papierenskom biznise. Po predaji papierní fínskej korporácii dal zarobené peniaze do viacerých oblastí. Investoval do potravinárstva aj futbalového klubu MŠK Žilina. „Po deviatich rokoch pôsobenia vo vedení klubu a troch majstrovských tituloch po sebe SFZ rozhodol, že subjekt hrajúci najvyššiu súťaž musí byť akciovou spoločnosťou. Keďže MŠK Žilina bola dovtedy príspevkovou organizáciou mesta, muselo dôjsť k zásadnej zmene. Mesto sa rozhodlo investovať do hokeja a futbal zostal na mne,“ priblížil svoj vstup do futbalu Jozef Antošík, ktorý sa zaviazal postupne zrekonštruovať štadión a vybudovať akadémiu v Strážove.

„V Žiline sa mi nepodarilo za tie roky nadchnúť ľudí pre futbal. Chýba podpora samosprávy a masovejšia angažovanosť sponzorov. Futbal nie je témou dňa, chýba mu spoločenská emócia a najmä plný štadión,“ mrzí Jozefa Antošíka.

Žilina hrala skupinovú fázu Ligy majstrov, vyhrala niekoľko domácich titulov a pohár. Do sveta poslala hráčov ako Mintál, Pekarík, Škriniar, Dúbravka či Šesták a pokračuje ďalej.

Spomínané úspechy a predaj hráčov priniesli do klubovej kasy zaujímavé peniaze. Sú náklady väčšie ako príjmy?

Našou snahou je fungovať tak, aby príjmy pokryli náklady. Nie vždy sa to darí, ale dôležité je, aby v intervale 3 až 5 rokov bolo hospodárenie klubu vyrovnané. Posledné tri roky sme takýto stav dosiahli.

Môže slovenský futbal fungovať aj bez podpory bohatých ľudí?

Angažovanie sa bohatých ľudí v určitom období vrcholový futbal zachránilo. Zároveň to financovaniu vrcholového futbalu poškodilo, lebo podiel rozpočtov samospráv na financovaní stagnuje alebo absentuje. Dnes by bez súkromných peňazí vrcholový futbal na Slovensku živoril.

Žilina má kvalitnú prácu s mládežou. Do sveta odišlo viacero kvalitných hráčov. Čím to je?

Naše družstvá sa pravidelne zúčastňujú na turnajoch v zahraničí a aj my organizujeme turnaje s medzinárodnou účasťou. Veľa našich chlapcov zaživa medzinárodnú konfrontáciu s mládežníckymi reprezentačnými výbermi. Snažíme sa predčasne adaptovať najväčšie talenty do dospelého futbalu. Tomu napomáha aj pôsobenie B-tímu v 2. lige dospelých. Aby boli naši chlapci pripravení, snažíme sa im vytvárať podobne podmienky ako dospelým už od kategórie U16. K tomu preferujeme jednotnú tréningovú metodiku a súťažné zápasy, tréningy od U16 vyššie na hlavnom štadióne. Zároveň môžu využívať kompletnú infraštruktúru hlavného štadióna.

Práve na hlavnom štadióne máte umelý trávnik. Ako sa vás dotkne zákaz jeho používania v súťažných zápasoch dvoch najvyšších líg?

Zbúra celú koncepciu. Argumentácia zdraviu škodlivého vplyvu umelého povrchu je výsledok servilného postoja lekárskej komisie SFZ. Ak by tak bolo, potom v prvom rade zakážme deťom hrať a trénovať na umelých povrchoch. Žiaci a dorastenci takmer 15 rokov trénujú a hrajú na umelých plochách, ktorých kvalita je navyše neporovnateľná s tou na štadióne MSK Žilina! Je to výsledok nekvalifikovanosti vedenia SFZ a ÚLK. Tieto inštitúcie týmto rozhodnutím nariadili nášmu klubu o koľko musíme zvýšiť rozpočet, aby sme udržali rovnakú úroveň tréningového procesu mládeže, bez toho, aby na to prispeli akýmkoľvek centom. Naše výsledky s mládežou zrejme nevoňajú vedeniu SFZ. ÚLK evidentne podporuje kluby s filozofiou nákupu zahraničných hráčov, pretože tato inštitúcia nemá zodpovednosť za výchovu mládeže a radšej míňa prostriedky na svoju réžiu. SFZ minie za kalendárny rok na svoju činnosť toľko peňazí, že tie by stačili na financovanie siedmich klubov najvyššej súťaže.

Žilina v máji nastúpila proti Dunajskej Strede len so svojimi odchovancami.

Chceli sme ukázať inú alternatívu. Verím, že absolventi akadémie budú tvoriť jedenástku na ihrisku čoraz častejšie. Vedenie slovenského futbalu a nakoniec aj väčšina klubov a hráčov náš projekt odmietajú. Zákazom používania umelého povrchu na hlavnom štadióne to jasne deklarovali. Vyhrievaný umelý trávnik nám umožňuje celoročne pracovať v tréningovom procese minimálne s piatimi družstvami každý deň na rovnakej úrovni. Nemáme finančné zdroje na to, aby sme vybudovali a potom prevádzkovali ešte jeden taký komplexný areál ako je terajší hlavný štadión.

Kde v slovenskom športe vidíte badateľnú medzeru?

Deti by mali v školách v rámci povinného predmetu absolvovať týždenne niekoľko hodín pohybových aktivít. Výnimku by mali tvoriť len zdravotné dôvody. Športové aktivity populácie by mali byť previazané s podmienkami financovania zdravotníctva cez zdravotné poisťovne. Vrcholový šport by mal byť motiváciou pre deti, aby aktívne športovali. Štát by mal vytvoriť algoritmy generovania finančných prostriedkov cez dane, odvody a poistné, ktoré by zabezpečili viac zdrojov na financovanie športu a vyššiu atraktivitu športových podujatí.

Dokedy budete pri futbale?

Neviem, nie som jasnovidec. Faktom je, že momentálne nie som schopný prekonať rozhodnutie o zákaze umelých trávnikov. Vnímam to ako nástroj aktérov urýchliť môj odchod od slovenského futbalu. Nerád prehrávam a budem sa brániť tomuto nezmyslu.

Ak sa chcete dozvedieť o financovaní športu jeho úskaliach a najväčších výzvach viac, príďte na športom nabitú konferenciu SPORT (R)EVOLUTION 2019. Už 18. septembra sa v Reffinery Gallery stretne viac ako 40 spíkrov z oblastí športu, legislatívy, výživy a biznisu. A chýbať nebude ani Jozef Antošík.

Lístky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.