Škrtel je na ceste prestúpiť do Talianska: Zahrá si skupinovú fázu Ligy majstrov?

Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel (34) je veľmi blízko k dohode s talianskym klubom Atalanta Bergamo.

Podľa webu televíznej stanice Sky Sport Italia má byť 34-ročný rodák z Handlovej správnym vystužením defenzívnej formácie mužstva.

Pre Škrtela, ktorý je po trojročnom angažmáne v tureckom Fenerbahce Istanbul momentálne voľný hráč, by mohlo byť účinkovanie v Bergame zaujímavé aj zo športovej stránky. Tím trénera Gian Piera Gasperiniho v uplynulom ročníku postúpil do finále Coppa Italia a v Serie A obsadil konečné 3. miesto za Juventusom Turín a SSC Neapol, vďaka čomu sa v tejto sezóne predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Škrtel v minulosti vyše osem rokov hrával za anglický FC Liverpool. V októbri 2018 by mal absolvovať oficiálnu rozlúčku s reprezentačným dresom, ktorému dal "zbohom" vo februári 2018. Klubovú kariéru by si však rád ešte predĺžil. V nedávnom období sa jeho meno skloňovalo so záujmom iného tureckého klubu Istanbul Basaksehir či škótskeho Glasgowa Rangers, v zime ho dokonca chcel aj španielsky klub FC Barcelona.