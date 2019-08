Expertka na kráľovskú rodinu si podala vojvodkyňu Meghan: Nemám dobrý pocit...

Nemala lichotivé slová! Známa britská expertka na kráľovskú rodinu varovala vojvodkyňu Meghan.

Lady Colin Campbell (69) je vo Veľkej Británii známa ako odborníčka na kráľovskú rodinu. Najnovšie si vzala na paškál vojvodkyňu Meghan (38). Spisovateľka vyšla s pravdou von a vyhlásila, že „nemá dobrý pocit z jej budúcnosti, ak nezmení svoje správanie“.

„Myslím si, že Meghan by mala porozumieť veciam, ktoré doteraz nechápe. Je veľký rozdiel medzi celebritou, keď si cestu na vrchol musela vyšliapať sama a ona je na to veľmi hrdá. Byť v kráľovskej rodine nie je o podnikavcoch, sú to hodnoty. Musí to prijať a pochopiť, že je to nová úloha,“ cituje Campbell denník Daily Mail.

Colin Campbell sa považuje za expertku na život v kráľovskej rodine. Napísala biografie kráľovnej Alžbety, kráľovnej matky, ale aj princeznej Diany. Práve kniha o Diane z roku 1992 spôsobila veľký škandál. Spisovateľka v nej odhalila Dianin boj s bulímiou, ale aj jej aféru s Jamesom Hewittom, o ktorom sa dokonca špekulovalo, že je otcom princa Harryho.