Rímska polícia zakázal sedieť na Španielskych schodoch: Hrozí poriadne mastná pokuta

Rímska mestská polícia zakázala sedieť na Španielskych schodoch, ktoré stúpajú z námestia Piazza di Spagna a ktoré sú zapísané na zoznam UNESCO. Tomu, kto na jeden zo 135 schodov usadne, hrozí pokuta 160 až 400 eur.

Turisti nielenže nemôžu jesť u významných pamiatok talianskej metropoly alebo sa osviežiť priamo zo zobáčikov rímskych fontán, nabudúce sa po Španielskych schodoch len prejdú. V utorok schody strážilo osem mestských policajtov. "Chápem, že vyženú niekoho, kto je, ale prečo sa človek nemôže ani posadiť?" reagoval podráždene 35-ročný Mexičan Marcos Morales, ktorý do Ríma prišiel so svojou partnerkou Laurou.



"Vykonávame obecné nariadenia - môže sa (po schodoch) len prejsť," opakovalo bez prestania osem policajtov. Nariadenie zakazuje správať sa na verejných miestach "neslušne alebo v rozpore s dekorom" a "konzumácii potravín a nápojov posediačky pri historických, umeleckých alebo archeologických pamiatok", najmä u fontán a schodov, napísala agentúra AFP.



Taliansky historik umenia, kritik, politik a komentátor kultúrneho diania Vittorio Sgarbi zákaz považuje za "prehnané, takmer fašistické nariadenie". "Súhlasím s údržbou pamiatky a s tým, že sa na mramorových schodoch nemôže jesť. Ale zakázať si na ne aj sadnúť, to už sa mi zdá prehnané," myslí si Sgarbi. "Od tej doby, čo je svet svetom, sa prechádzajúci cestovateľ usadzuje na schodoch a obdivuje okolie," dodáva historik umenia a predpokladá, že radnica bude musieť nariadenie znovu zvážiť.



Schody, z ktorých troch úrovní môže chodec pozrieť na námestie Piazza di Spagna, patrí medzi najvyhlásenejšie pamätihodnosti Ríma. Verejnosti bolo miesto znovu sprístupnené v roku 2016 po roku reštauračných prác. Schody - predtým stmavnuté vplyvom znečistenia, polepené žuvačkami a plné škvŕn od vína a kávy - nadobudli po reštaurovaní pôvodnú belosť. Neskôr Rím rozdelili spory medzi tými, ktorí si priali, aby sa schodisko na noc zamykalo, a ich odporcami. Terajšia starostka Virginia Raggiová z protestného Hnutia piatich hviezd nakoniec rozhodla, že Španielske schody zostanú v noci otvorené a bude na ne dohliadať polícia.