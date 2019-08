Ostatní turisti mu nevenovali pozornosť: Norbert sa vynoril z vody, nevedel sa dokričať pomoci

Išiel sa kúpať, hoci nevedel plávať. A za odvahu pravdepodobne zaplatil životom.

Norbert (38) z osady Fejséš, ktorá patrí ku Kráľovskému Chlmcu, si za miesto kúpania vybral piesočnatú pláž pri Malých Trakanoch. Vyhľadávajú ju mnohí rekreanti, pretože hraničná rieka Tisa, pritekajúca z Ukrajiny, vytvorila na našej strane krásne brehy. Norbert sa po chvíli ponoril, a aj keď sa vynoril a kričal o pomoc, nedovolal sa jej.

Ostatní turisti mu totiž nevenovali pozornosť. Asi aj preto, lebo ide o zradnú rieku so silným prúdom a s väčšou hĺbkou, a tak sa báli riskovať. Do pátrania po nezvestnom mužovi sa zapojili aj privolaní potápači z hasičskej brigády v Humennom, no do uzávierky ho nenašli.