Prekvapenie pre amerického basketbalistu: Dopingový test ukázal, že je tehotný

Americký basketbalista Donell Cooper mladší si poriadne zavaril a za podvod pri teste na doping dostal dištanc na dva roky.

V zámorí sa síce 28-ročnému rodákovi z Chicaga nepodarilo predrať sa do prestížnej NBA, no od roku 2013 si v Európe urobil celkom solídne meno a v sezóne 2016/2017 sa stal najužitočnejším hráčom najvyššej francúzskej súťaže. Väčšiu časť nasledujúceho ročníka strávil v Monaku, odkiaľ nečakane v septembri 2018 odišiel, dôvodom mali byť rodinné problémy. Informácie priniesol britský The Independent.

Takmer po roku sa však na svetlo sveta dostal skutočný dôvod - Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) ho potrestala zákazom činnosti na dva roky za podvod pri odovzdávaní vzorky moču. Tá totiž obsahovala vysokú hladinu hormónu (ľudský choriogonadotropín, pozn.), ktorý u žien indikuje tehotenstvo. Lekári tento hormón predpisujú aj mužom, slúži na zvýšenie alebo obnovu tvorby testosterónu. Obe pohlavia tento hormón používajú ako jednu z metód na zníženie hmotnosti.

Podľa slovinskej národnej televízie RTV basketbalista odovzdal moč svojej priateľky, FIBA však túto verziu nepotvrdila ani nevyvrátila. Pre The Independent však federácia uviedla, že Cooper dostal 24. júna 2018 dištanc za podvod.