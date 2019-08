Hviezda Pomády Olivia Newton-John je ťažko skúšaná osudom: Pre rakovinu rozpredáva oblečenie

Herečka a speváčka Olivia Newton-John (70) je ťažko skúšaná osudom! V roku 2017 sa jej po tretíkrát vrátila rakovina prsníka a aj keď sa snaží bojovať, podľa lekárov je štvrté štádium už neliečiteľné. Pre boj s chorobou teraz predáva aj cenné kúsky zo svojho šatníka.

Olivia patrí medzi najúspešnejšie speváčky a herečky všetkých čias. Napriek peniazom a sláve to však nemá v živote ľahké. V roku 1992 jej diagnostikovali rakovinu prsníka, ktorá sa jej vrátila aj v roku 2013 a tretíkrát v roku 2017. Aktuálne je vo štvrtom štádiu a ak sa jej doktora Jonathana niekto spýta, či môže Olivia nad rakovinou vyhrať, má jasnú odpoveď. „Čo to znamená vyhrať? Ak to znamená byť silný, čeliť prekážkam a nenechať chorobu zvíťaziť nad mysľou, tak potom áno. Ona vyhráva nad rakovinou. Ale inak štvrté štádium rakoviny nepovažujeme za vyliečiteľné,“ povedal.

Napriek krutej pravde sa však Olivia snaží bojovať. Bolesti jej pomáha zvládať marihuana, ktorú pre ňu pestuje manžel John (67). Výskum medicínskych účinkov marihuany sa Olivia rozhodla podporiť aj aukciou svojho šatníka. Predá napríklad legendárnu koženú bundu a nohavice, ktoré mala na sebe v roku 1978 vo filme Pomáda. Okrem nich v novembri vydraží ďalších 200 cenných kúskov oblečenia.

O chorobe nechce rozprávať

„Hlavné je nečítať štatistiky. Pretože potom ak vám niekto povie, že budete žiť pol roka, tak aj budete, lebo ste tomu uverili. Takže pre mňa je najlepšie nevedieť, čo ma čaká,“ vyznala sa. O svojej chorobe takmer nerozpráva. S dcérou Chloe (33) sa snažia tejto téme vyhýbať. „Nerozprávame sa o rakovine. Ak má deň, kedy si o tom potrebuje pohovoriť, tak som tu a počúvam. Ale nikdy o tom nezačnem rozprávať, ak nechce. Ak je niekto, kto si nezaslúži mať rakovinu, tak je to moja mama,“ prezradila zronená Chloe.

Speváčka a herečka Otvoriť galériu Manžel John Easterling (67) Zdroj: getty images

- narodená: 26. september 1948

- preslávila sa v muzikáli Pomáda, v ktorom si zahrala s Johnom Travoltom (65)

- počas života predala viac ako 100 miliónov hudobných nosičov

- manželstvá: 1984 – 1995 Matt Lattanzi (60)

2008 - súčasnosť John Easterling (67)

- deti: Chloe (33)

- majetok: 35 mil. eur