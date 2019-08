Český herec Jiří Krampol má hlavu v smútku: Manželka Hanka sa domov nevráti

Musí byť pod neustálym dohľadom! Manželka Jiřího Krampola (81) Hanka (58) by sa po mesiaci v protialkoholickej liečebni v Červenom Dvore chcela konečne vrátiť domov. Sanitka ju zo sanatória síce odvezie do Prahy, no nie k mužovi!

Krampolová v minulých mesiacoch poriadne vydesila svojho známeho muža Jiřího i celú rodinu, keď po sérii kolapsov z nechutenstva skončila až trikrát v nemocnici. Okrem toho bojovala so závislosťou od alkoholu, cigariet a liekov, pričom sa odmietala liečiť. Situácia dospela až do fázy, keď v zúfalom stave skončila v liečebni v Červenom Dvore. Hanke sa na klinike mierne vrátila chuť do jedla a pribrala dokonca šesť kíl. „Vred na dvanástniku zmizol, Hanka už nevyzerá ako z koncentráka. Teraz je nutné, aby lekári zmenili jej uvažovanie,“ vysvetlil denníku Blesk Krampol. Hoci by umelec chcel mať svoju lásku už čím skôr doma, uvedomuje si, že bez odbornej pomoci sa neuzdraví. „Keby ju teraz pustili, spadla by do toho znova a všetka doterajšia liečba by vyšla navnivoč,“ dodal ustarostený Jiří. Hanku podľa neho presunú na psychiatriu v pražských Bohniciach. V miestnom centre drogovo závislých by sa mala doliečovať ešte približne dva mesiace. „V Dvore mala maximálne desať cigariet denne. Predtým doma vyfajčila aj dve krabičky! Podobne to bolo s liekmi,“ popísal mierne pokroky v liečbe Krampol, ktorý sa ešte nedávno obával najhoršieho.