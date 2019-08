Bláznivý projekt producenta Dana Dangla: Takto sa ešte nepredviedol

Prekvapil! Herec a producent Dano Dangl (44) je známy predovšetkým z televíznej obrazovky, kde sa objavil už v mnohých známych programoch.

Tentoraz však zabŕdol do úplne iného remesla, v akom sa dosiaľ ešte nepredviedol. Ako prezradil Novému Času, otvára ranč, ktorý sa už stal domovom niekoľkých zvierat. Známy zabávač ich však nelovil iba v našich zemepisných šírkach, ale rúbe oveľa vyššie - v pláne sú aj exotické tvory a plodiny!

Dano Dangl je majstrom v televíznom biznise a na svojom konte má už niekoľko úspešných projektov. Najnovšie sa vracia do šou Milujem Slovensko ako kapitán a zároveň jeho spoločnosť vyrába projekt S úsmevom po Slovensku. To však nie je jediné, čím v týchto dňoch žije. „Otvárame malý rančík, kde sme zatiaľ zaobstarali štyri koníky, jedného oslíka a štyri surikaty. Ranč plánujeme neskôr rozšíriť aj o exotické plodiny a zvieratá. Chceli by sme tam mať aj žirafy, lamy a črtá sa aj slon,“ prezradil Novému Času známy producent a herec, ktorý sa v usadlosti neďaleko Bratislavy ochotne plesol po vrecku.

„Je to dobrovoľná zbierka, nechcel by som hovoriť sumu, ale je to niekoľko tisíc eur. Je za tým občianske združenie, ktoré chce obnovu flóry a fauny. Je nás viac, ja som v tom zainteresovaný len čiastočne, sú to ľudia, ktorí to robia bez toho, aby za to niečo mali,“ uviedol Dangl s tým, že vstup na ranč bude zadarmo.

Robia to dobrovoľníci

Kde konkrétne sa vznikajúca usadlosť nachádza, však zatiaľ ostáva tajomstvom. „Teraz to len chystáme, dávame to dokopy, celé je to zatiaľ v procese. Niektoré zvieratá boli darované, iné požičané. Sme v kontakte aj s viedenskou zoo a je to na dobrej ceste,“ uviedol producent s tým, že sa vytvoria aj nové pracovné pozície. „Zatiaľ to robia na polodobrovoľnej báze traja alebo štyria ľudia. V druhej fáze by sme chceli zamestnať minimálne dvoch, čo budú za to zodpovední,“ dodal Dangl s tým, že ranč chcú otvoriť v októbri.