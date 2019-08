Žena bez problémov priletela do Španielska: Odpadnete, čo použila miesto pasu či občianskeho

Pasažierka letela so spoločnosťou Ryanair z anglického Bristolu na juh Španielska do Sevilly. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o úplne bežný let, avšak po príchode do hotela si všimla niečo, čo ju zaskočilo – letela na pas svojej dcéry.

Susan Rumsby (55) si omylom zobrala pas svojej dcéry Isobelly, ktorá má len 22 rokov. V sobotu 27. júla prešla úplne bez problémov bezpečnostnou kontrolou na letisku v Bristole, na ktorom je potrebný iba platný palubný lístok, píše portál Independent. Pri odletovej bráne majú pracovníci spoločnosti Swissport porovnávať meno na palubnom lístku s cestovným pasom. Avšak Susan pustili na palubu lietadla Boeing 737 na let dlhý 1 600 kilometrov úplne bez problémov. Po príchode do Sevilly prešla opäť pasovou kontrolou bez toho, aby si španielski hraniční úradníci čo i len všimli tento rozpor. Až pri ubytovaní v hoteli si uvedomila, že má nesprávny cestovný doklad. „Dostala som sa do pozície, kedy som sa nemohla vrátiť späť domov. Kontaktovali sme Ryanair a môj manžel sa ponúkol, že im doručí môj cestovný pas, aby som sa mohla vrátiť spiatočným letom domov. Avšak oni o tom nechceli ani len počuť a neboli ochotní poskytnúť mi pomoc," opisuje svoje skúsenosti so spoločnosťou 55-ročná Susan. Zástupca cestovnej kancelárie jej oznámil, že bude musieť odcestovať do Malagy vzdialenej 160 kilometrov, aby si mohla vybaviť núdzový cestovný doklad. Avšak jej manžel sa rozhodol, že za ňou na vlastné náklady priletí do Španielska a pas jej prinesie. Problém bol, že jediné voľné lety boli cez spoločnosť easyJet. „Kontaktovala som poisťovňu s tým, že môj manžel vynaložil za cestu 642 £ (696 eur), avšak moju žiadosť o preplatenie mi zamietli, pretože som cestovný pas nestratila a ani mi ho nikto neukradol. Aj keď je to od začiatku moja chyba, to, že sa mi podarilo vycestovať do Sevilly na nesprávny cestovný pas a nesprávny palubný lístok, považujem za niečo neuveriteľné a znepokojujúce. Spochybňuje to národnú bezpečnosť," vyjadrila sa znepokojená Susan. „Sme si vedomí toho, že sa v sobotu 27. júla napriek prejdeniu bezpečnostnou kontrolou na letisku pasažierke podarilo cestovať na pas svojej dcéry. V súčasnosti prebieha komplexné vyšetrovanie toho, ako sa to stalo, a spoločnosť Swissport podnikne všetky potrebné kroky po skončení tohto procesu," vyjadril sa k vzniknutej situácii hovorca spoločnosti Swissport. „Všetci zamestnanci sú opätovne zaškoľovaní a informovaní o úplnom postupe, ktorý sa ma dodržať pri kontrole dokumentácie cestujúcich. Pasažierke a jej rodine by sme sa chceli ospravedlniť za nepríjemnosti, ktoré sme im spôsobili," pokračuje hovorca spoločnosti Swissport. Podobná situácia sa stala vo februári, kedy sa mužovi podarilo úspešne preletieť z Prahy cez Amsterdam do anglického Newcastlu na pas svojho kamaráta po tom, ako si ich omylom vymenili na hoteli v hlavnom meste Českej republiky.