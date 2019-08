Oscaroví Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones pokračujú v dovolenke u nás: Ako si užívali Tatry a na čom si pochutnali?

Po krásach hlavného mesta prišli na rad naše veľhory! Jeden z najpopulárnejších hollywoodskych párov si návštevu Slovenska užíva už niekoľko dní plnými dúškami.

Michael Douglas (74) a Catherine Zeta-Jones (49) sa k nám vybrali za svojimi priateľmi. Pobyt odštartovali v hlavnom meste a Šamoríne, následne sa vybrali do Tatier. Tam ich v utorok zachytil fotograf Nového Času.

Svetoznámemu páru, ktorý spolu vychováva dve deti, sa potulky po Európe zjavne veľmi páčia.Dvojica sa v nedeľu stretla na obede s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (56) a jeho manželkou Jarmilou Lajčákovou-Hargašovou (52). Ich ďalšie kroky viedli na parkúrové preteky v Šamoríne. Pondelok trávili v hlavnom meste, kde sa vybrali do vychytenej reštaurácie na brehu Dunaja. „,“ prezradil majiteľ Massimo Attanasio.

Prekvapenie v podobe prominentného páru dostali aj zamestnanci televízie JOJ. „Michael Douglas je na súkromnej návšteve u priateľov. Prejavil záujem pozrieť si štúdiá na Kolibe a my sme ho radi u nás privítali,“ povedala Novému Času PR manažérka televízie JOJ Lucia Kulihová. Následne nasadli do vrtuľníka a zamierili do Tatier, kde pristáli okolo druhej.

Prechádzka aj masáž

Dvojicu čakal aj nasledujúci deň nabitý program. Fotograf Nového Času zachytil v utorok predpoludním Michaela Douglasa, ktorý sa išiel pokochať krásami našej prírody spolu so slovenským boháčom Petrom Korbačkom, ktorý je majiteľom bratislavského nákupného centra Eurovea. Hviezdny pár si užil luxusný päťhviezdičkový hotel Kempinski. „Je pre nás cťou, že sme mohli hviezdnemu páru poskytnúť zázemie počas ich pobytu vo Vysokých Tatrách. Užili si pohodlie prezidentského apartmánu a ochutnali aj špeciality našej Grand Restaurant,“ povedala Kathrin Noll, generálna manažérka Grand Hotela Kempinski High Tatras. Kým si Michael doprial prechádzku okolo plesa, Catherine si užívala 90-minútovú tatranskú aromamasáž. Pár pôsobil mimoriadne spokojne a o tom, že napriek celosvetovej sláve sú mimoriadne príjemní a skromní, svedčí aj fakt, že ochotne zamávali a zapózovali nášmu fotografovi. „Počasie je dnes krajšie ako v pondelok,“ vyjadril sa nadšene oscarový herec. Podľa informácií hotela nemali ani žiadne špeciálne požiadavky a boli veľmi milí k personálu. Catherine nezabudla podotknúť, ako je v Tatrách krásne a veľmi rada by ich videla v zime so snehom.

Na čom si pochutnali

letná polievka z mladej cibuľky s jemne zaúdenou bryndzou s kuriatkami

z mladej cibuľky s jemne zaúdenou bryndzou s kuriatkami zlatý pstruh s restovanými červenými ringlotami, cukrovým hráškom

s restovanými červenými ringlotami, cukrovým hráškom pyré z kalerábu a citrónovým tymianom

„Metódou sous vide sme im pripravili hovädzie stehno prime beef s gélom z konfi tovaného cesnaku s čerstvým strú- haným chrenom a restovanou bielou kapustou,“ prezradil šéfkuchár Grand Restaurant Miroslav Zamiška. Dodal, že najviac im chutila marinovaná foie gras terinka s pistáciami, mangovým gélom a bielymi jahodami naslano z hotelovej záhradky.