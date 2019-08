Protestujúci farmári smerujú do politiky: Kde zakotvia?

Zviditeľnili sa pred rokom, keď začali s prvou protestnou jazdou po Slovensku, a teraz vstupujú do politiky.

Farmári z Iniciatívy poľnohospodárov tvrdia, že inak sa pomery na Slovensku zmeniť nedajú. Najbližšie majú k strane Andreja Kisku či Igorovi Matovičovi. Kde zakotvia?

Tváre protestov z Iniciatívy poľnohospodárov mieria na politickú scénu. Pre portál Aktuality.sk to potvrdil Patrik Magdoško: „Rozhodli sme sa preto, že vyšleme svojich zástupcov do politického súboja. Je to jediná možnosť, ako zmeniť situáciu v našom poľnohospodárstve.“ Zároveň dodal, že ešte nie sú rozhodnutí, za koho budú v politike kopať. Záujem priznali aj matovičovci.

„OĽaNO vždy otváralo kandidátku aktívnym ľuďom, ktorí sa neboja postaviť na stranu pravdy,“ zdôraznil Igor Matovič. S otvorenou náručou prichádza aj strana Andreja Kisku Za ľudí. „S farmármi sa rozprávame, pretože ich považujeme za ľudí, ktorým ide o vec,“ povedal Šeliga. Na politické ambície farmárov upozorňoval už pred rokom agrorezort, ktorý označil Magdoška a Oravca za výtržníkov a kriminálnikov.