V Šamoríne sa stretli slovenské talenty: Športové nádeje sa takto bláznili vo vode

Prednášky, školenia, stretnutia s olympionikmi a tiež odreagovanie sa pri zábavných súťažiach. Slovenský olympijský a športový výbor zorganizoval v Šamoríne originálny tímbilding pre pätnásť talentov z projektov Ukáž sa! a Juniorský olympijský tím.

Mládežnícki reprezentanti v atletike, rýchlostnej kanoistike, lyžovaní, džude, karate či triatlone počas dvoch dní absolvovali mediálny tréning so školením o sociálnych sieťach, antidopingovú prednášku i diskusiu s olympionikmi Martinou Moravcovou, Alexandrou Longovou a Jakubom Grigarom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Mali sme tam priestor pýtať sa a dostali sme dôležité tipy do našich kariér. Celú myšlienku SOŠV kvitujem,“ povedal pre Nový Čas talentovaný rýchlostný kanoista Matúš Jedinák, ktorý ešte cez víkend štartoval na MS 23 v Rumunsku. SOŠV na odľahčenie pripravil slovenským talentom rôzne zaujímavé súťaže v bazéne, ako napr. súboje na nafukovacích plameniakoch, vodné pólo na kolesách, trať Aquatic Ninja, ale aj turnaj v plážovom volejbale alebo súboj v sumo oblečení.

„Bola to pecka, vydarená letná akcia, veľmi som si to užil! Program bol zábavný a dôsledne vyplnený. Boli sme tu z rôznych športových odvetví, takže to bolo aj o tom, že sme sa postupne spoznávali a skamarátili. Pre nás mladých športovcov to bolo prospešné, určite nám to dodalo motiváciu,“ potešil sa Matúš Jedinák.

Talentovaná šprintérka Viktória Forsterová po úspešnom vystúpení na Európskom olympijskom festivale mládeže v azerbajdžanskom Baku zajtra odchádza na Európske hry družstiev do Nórska, kde sa predstaví už medzi seniormi v štafete. „Program v Šamoríne sme mali super, zabavila som sa a potešila aj z prednášok,“ doplnila Viktória Forsterová.