Veľký talent slovenského hokeja: Kapitán osemnástky Kňažko môže napodobniť Gáboríka

Obranca Samuel Kňažko ešte len v stredu oslávi sedemnáste narodeniny, ale počas svojej krátkej kariéry už absolvoval dva svetové šampionáty hráčov do 18 rokov a momentálne je kapitánom slovenského tímu v tejto vekovej kategórii.

"Osemnástku" čaká náročná sezóna, keďže má za úlohu vybojovať si návrat medzi svetovú elitu. V apríli budú Piešťany hostiť turnaj I. divízie A-skupiny majstrovstiev sveta, z ktorého postúpi o úroveň vyššie iba najlepší tím. Mladí Slováci si uvedomujú dôležitosť svojej úlohy a nič iné ako úspech si nepripúšťajú.

"Žiaden iný cieľ ako postup do elitnej kategórie si nedávame. Myslím si, že každý hráč to má takto nastavené v hlave. Chceme dopriať aj ďalším ročníkom možnosť zahrať si medzi najlepšími a myslím si, že sa nám to aj podarí, ak budeme pokračovať v súdržných výkonoch," odhodlane vyhlásil pre agentúru SITA Kňažko, ktorý vie, že prebiehajúci Hlinka Gretzky Cup je dobrou previerkou na úvod sezóny. "Na tomto turnaji je veľa kvalitných hráčov, ale nemyslím si, že by sme sa ich mali zľaknúť. Súperi majú rešpekt aj pred nami, a tak sa musíme sústrediť na vlastné výkony," pokračoval.

Trenčiansky rodák je súčasťou "osemnástky" už od pätnástich rokov a v tejto sezóne môže pridať svoju tretiu účasť na MS tejto vekovej kategórie."Je to pre mňa vždy veľká česť, keď môžem byť kapitán. Som rád, že túto úlohu môžem plniť a zároveň si uvedomujem tú zodpovednosť, ktorú to so sebou prináša. Snažím sa vždy podporovať spoluhráčov. Svoje skúsenosti odovzdávam aj mladším hráčom, ktorí prišli do reprezentácie len teraz a myslím si, že aj na ľade ukazujeme to, že sme dobrý kolektív," vysvetľoval mladý bek.

Kňažko v minulej sezóne premiérovo opustil rodnú krajinu a zamieril do Fínska, aby získal ďalšie cenné skúsenosti. V "krajine tisícich jazier" si obliekal prevažne dres juniorky TPS Turku, teda klubu, ktorý vychoval napr. Kaapa Kakka. "Zo začiatku to bolo ťažšie. Spočiatku som sa oťukával a nevedel som, do čoho idem. V priebehu sezóny to bolo úplne súper, vyrástol zo mňa dobrý hokejista. Našiel som tam svoj štýl hry, viem v čom som dobrý, v čom horší a snažím sa to zlepšovať," hovoril o zahraničnom angažmáne.

Pravidelným pôsobením na medzinárodnom ľade sa slovenský mladík postupne dostáva aj do povedomia skautov NHL, keďže na konci aktuálnej sezóny by sa mohol objaviť na drafte. Kňažko túto skutočnosť vníma, ale na prvé miesto stavia kolektívny úspech. "V hlave to niekde je, ale ešte sa na to príliš nezameriavam, keďže je to na konci ročníka. Každý hráč v mužstve o to bojuje. Prvoradý je však tímový úspech, pretože ak budeme na popredných priečkach, potom sa o nás budú zaujímať aj kluby. Aj turnaj Hlinka Gretzky Cup môže byť odrazovým mostíkom. Ak dosiahneme dobré výsledky, môžeme sa predať," dodal pre agentúru SITA.