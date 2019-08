Útočník Šafranko mení dres: Kam zamieril z hosťovania v Dundee?

Slovenský futbalový reprezentant Pavol Šafranko mohol v letnom prestupovom období zakotviť v škótskom Glasgowe Rangers, nemeckom VfL Bochum či maďarskom Ferencvárosi Budapešť.

Pre tieto kluby bol však až druhá alebo tretia voľba. Nakoniec bude pôsobiť v rumunskom klube Sepsi OSK, s ktorým podpísal trojročný kontrakt.

"Získať ma chceli aj škótske kluby Aberdeen, Hibernian Edinburgh a St. Mirren, ktorého tréner Jim Goodwin vyvinul veľkú iniciatívu. Nakoniec je to však Sepsi," uviedol 24-ročný rodák zo Svidníka prostredníctvom oficiálnej stránky Slovenského futbalového zväzu (SFZ) futbalsfz.sk. Vráti sa Rooney späť do Anglicka? Dostal zaujímavú ponuku V uplynulej sezóne hosťoval ako kmeňový hráč dánskeho Aalborgu v škótskom druholigovom klube Dundee United. Mužstvu iba o vlások unikol postup do najvyššej súťaže a slovenský zakončovateľ sa pred niekoľkými týždňami aj pre agentúru SITA vyjadril, že by sa nebránil pokračovaniu kariéry na Britských ostrovoch. "Bolo to veľmi zložité. Po sezóne som sa vrátil späť do Aalborgu, kde mi povedali, že ma budú chcieť predať. Vraveli mi, že počas roka, čo som bol preč, zmenili filozofiu. Takže som čakal a trénoval. Športový riaditeľ mi povedal, že sa mu ozvalo veľa klubov, ale všetky ma chceli na hosťovanie. S ponukou na trvalý prestup prišiel až Sepsi OSK," pokračoval Šafranko.

V Rumunsku sa na jednej adrese zíde s trénerom Csabom Lászlóom, s ktorým spolupracoval už v Dunajskej Strede. Do mužstva, ktoré sídli v meste Sfantu Gheorghe, prednedávnom pribudol aj slovenský krídelník Peter Gál-Andrezly, predtým hráč MFK Ružomberok. "Osoba trénera Csabu Lászlóa, ktorý ma trénoval v Dunajskej Strede a aj na úvod pôsobenia v Dundee, bola dôležitá. Svoje zohral aj kondičný kouč Csaba Gábriš," dodal Šafranko, ktorý sa radil aj s asistentom trénera reprezentačného A-mužstva Otom Brunegrafom a bratom Jánom.

"Brunegraf mi povedal, aby som sa rozhodol čo najlepšie a zaprial mi, aby som v novom klube čo najviac hral. Najdôležitejšie je, aby futbalista hrával a do reprezentácie prichádzal čo najlepšie pripravený. Pri prestupe som myslel aj na to, takže verím, že pôsobenie v Sepsi mi pomôže aj v otázke možnej reprezentácie," dodal Šafranko.