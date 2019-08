Plačkovej kamoška Alexandra sa na ňu podobá stále viac: Z jej nových fotiek odpadnete!

Alexandra Zemanová je ešte stále úradujúcou Miss leta, pretože v súťaži získala najviac hlasov od svojich fanúšikov. Vie sa však o nej aj to, že je veľmi dobrou kamoškou Zuzany Plačkovej.

Dve kamošky vzájomnú podobu nezaprú. Obidve krásne opálené tmavovlásky majú blízko aj k rôznym nenápadným vylepšeniam. Zväčšené pery a umelé riasy sú ich bežnou výbavou. Kamarátky sa na seba podobajú aj ich záľubou v tetovaniach.

Úradujúca Miss leta svoje žezlo o chvíľu posunie novej kolegyni a najnovšie nafotila krásne šperky z dielne Leferty, ktoré získajú 3 celkové víťazky Miss leta 2019 a tiež víťazky kategórií Miss Bikiny a Miss Seflie.

Ak ešte stále premýšľate nad tým, či by ste sa mali prihlásiť, veľa času vám už neostáva, preto by ste sa mali poponáhľať, vytriediť svoje najlepšie fotky a zaregistrovať ich do súťaže. Ceny, ktoré získa víťazka Miss leta 2019 sú naozaj luxusné.

Víťazka Miss leta získa:

- Zapožičanie auta SEAT Arona na pol roka od spoločnosti Autoprofit Galanta v hodnote 3 500 EUR.

- Zájazd do Turecka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 2 500 EUR.

- Poukážku na akékoľvek služby v portfóliu Inštitútu zdravia a krásy FRAISv hodnote 1 000 EUR.

- Originálnu korunku a kolekciu šperkov značky LEFERTY v hodnote 750 EUR.

-Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 400 EUR.

- Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.

- Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

- Modelingový book od profesionálneho fotografa v hodnote 500 EUR.