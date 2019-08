Ešte o nich budete počuť! TOP 6 filmov, ktoré čoskoro zavítajú do našich kín

Jeseň je považovaná za najdôležitejšiu filmovú sezónu, a tá je tento rok plná akčných drám.

Pozrite si náš výber noviniek, ktoré sa čoskoro objavia v kinách.

To Kapitola 2 (It Chapter Two)

Dátum premiéry: 5. septembra

Žáner: Horor, triler

Režisér: Andy Muschietti

Herci: Finn Wolfhard, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy, Sophia Lillis, Bill Hader

Prístupnosť: 17 rokov

Po mega úspešnom prvom hite sa adaptácia Stephena Kinga dočkala pokračovania – a podľa slov herečky Jessicy Chastain bude mimoriadne krvavé. V rozhovore s Jimmym Fallonom prezradila, že v jednej zo scén je použité rekordné množstvo krvi. Nešetrili ale ani emóciami – táto ďalšia časť zobrazuje následky traumy hlavných hrdinov o 27 rokov neskôr a ich opätovný boj proti klaunovi Pennywise.

Ad Astra

Otvoriť galériu Zábery z filmu Ad Astra. Zdroj: MovieStillsDB

Dátum premiéry: 19. septembra

Žáner: Dobrodružné, dráma

Režisér: James Gray

Herci: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga

Prístupnosť: 13 rokov

Režiséra Jamesa Graya môžeme poznať z jeho mnohých filmových spoluprác s Joaquinom Phoenixom. Po trojročnej pauze skombinoval kreatívny talent s Bradom Pittom, ktorý v hlavnej úlohe ako astronaut Roy McBride hľadá svojho otca v okrajoch slnečnej sústavy. Ak zlyhá, stratí nielen otca, ale riskuje aj zánik života na Zemi.

Joker

Otvoriť galériu Zábery z filmu Joker. Zdroj: MovieStillsDB

Dátum premiéry: 3. októbra

Žáner: Krimi, dráma, triler

Režisér: Todd Phillips

Herci: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro

Prístupnosť: 17 rokov

Ak je niekto schopný nahradiť Heatha Ledgera po jeho nezabudnuteľnom výkone Jokera vo filme Čierny rytier, tak je to práve Joaquin Phoenix. Ten stvárňuje rolu neúspešného komedianta, ktorého vtiahne svet zločinu a šialenstva. Cameron Bailey, spolupredseda Medzinárodného filmového festivalu v Toronte, poznamenal, že Joker je „filmový úspech na vysokej úrovni“.

Blíženec (Gemini Man)

Otvoriť galériu Plagát k filmu Blíženec (Gemini Man). Zdroj: MovieStillsDB

Dátum premiéry: 10. októbra

Žáner: Dráma, Triler

Režisér: Ang Lee

Herci: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen

Prístupnosť: 13 rokov

Nájomný vrah Henry Brogan musí čeliť najsilnejšiemu protivníkovi – svojmu mladšiemu ja, ktoré sa ho snaží zabiť. Problém je, že dokáže predpokladať každý jeho krok. Režisér Ang Lee priznal, že príbeh má už okolo 20, 25 rokov, ale technológia mu nedovoľovala príbeh zrealizovať. „Chcel som byť prvý, kto to urobí...“ uvádza ew.com.

Vládkyňa Zla 2 (Maleficent: Mistress of Evil)

Otvoriť galériu Zábery z filmu Vládkyňa Zla 2 (Maleficent: Mistress of Evil). Zdroj: MovieStillsDB

Dátum premiéry: 17. októbra

Žáner: Dobrodružný, rodinný, fantazijný

Režisér: Joachim Ronning

Herci: Teresa Mahoney, Chiwetel Ejiofor, Angelina Jolie

Prístupnosť: 12 rokov

Príbeh pre malých aj veľkých s realistickými prvkami mágie je postavený na prvotnom priateľstve hollywoodskej dvojice Angeliny Jolie a Elle Fanning. Päť rokov po udalostiach v prvej časti sa vraciame do kráľovstva, kde nepokoje medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami stále nepominuli. „Láska nekončí vždy dobre,“ varuje vládkyňa zla Auroru pred jej svadbou s princom Phillipom. Bude mať pravdu?

Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate)

Otvoriť galériu Zábery z filmu Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate). Zdroj: MovieStillsDB

Dátum premiéry: 31. októbra

Žáner: Fantazijný, Sci-Fi

Režisér: Tim Miller

Herci: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis

Prístupnosť: 17 rokov

Viac než dvadsať rokov po udalostiach v predošlom filme Terminátor 2 Deň zúčtovania, musia hlavní hrdinovia Sarah Connor a pôvodný terminátor zachrániť nielen svojich priateľov ale celý svet pred novým, modifikovaným terminátorom. Fanúšikovia si môžu byť istí, že ich čaká mimoriadny filmový zážitok – film je režírovaný Timom Millerom, ktorý má na svedomí hit Deadpool.