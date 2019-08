Kúpanie psa v Bratislave nie je malina: Tušili ste, že na tieto miesta majú vstup zakázaný?

V prírodných kúpaliskách v Bratislave majú psy zakázané sa kúpať. Týka sa to predovšetkým kúpaliska Draždiak v mestskej časti Petržalka, Štrkovec a Zlaté piesky v Ružinove alebo jazera Kuchajda v Novom Meste.

Majitelia psov však môžu počas letných mesiacov využiť niekoľko prírodných kúpalísk v Bratislave, ktoré nemajú oficiálny štatút kúpaliska a je povolené, aby v nich plávali aj psy. Pre mestskú časť Ružinov, kde sa nachádzajú jazerá Štrkovec a Zlaté piesky, platí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) z roku 2015, podľa ktorého je vstup so psom zakázaný do vodných plôch, okrem prípadov, keď to prevádzkový poriadok vlastníka, nájomcu alebo správcu dovoľuje.

„V tomto istom VZN je explicitne uvedené, že vstup so psom do vodnej plochy Štrkoveckého jazera je zakázaný. Prevádzkový poriadok Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) dokonca uvádza, že počas sezóny, teda od 1. mája do 30. septembra, je psom a iným zvieratám úplne zakázaný vstup do areálu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

Rovnaké pravidlá platia aj pre kúpalisko Kuchajda. „Prevádzkový poriadok areálu Kuchajda zakazuje vodiť psy do areálu po celý rok, teda zakazuje aj kúpenie psov v jazere,“ uviedol Ján Borčin z miestneho úradu v mestskej časti Nové Mesto. Vstup do petržalského Draždiaku je taktiež pre psy celoročne zakázaný. Majiteľov na to upozorňujú tabule pri jazere. Petržalka ale ponúka psičkárom alternatívu. „Majitelia psov môžu využívať napr. Malý Draždiak alebo Chorvátske rameno, kde zákaz kúpania psov neplatí,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Majitelia psov majú okrem petržalského Chorvátskeho ramena a Malého Draždiaka k dispozícií aj ďalšie prírodné jazerá, ako napríklad obľúbené vajnorské jazerá na okraji Bratislavy. „Čo sa týka vajnorských jazier tie nie sú zaradené do zoznamu prírodných kúpalísk. Nakoľko jazerá nie sú kúpaliskami, nie je zakázaný prístup psov do vody, resp. je to rovnaké ako pri každej inej nezaradenej vodnej ploche, ako napríklad Dunaj, slepé ramená či vodné nádrže. Zdravotnú nezávadnosť vody síce kontroluje Úrad verejného zdravotníctva, no kúpanie je na vlastnú zodpovednosť, čo znamená, že nie je zakázané,“ povedal Igor Kňazovický z miestneho úradu vo Vajnoroch.

Podobná situácia je aj na Rusovskom jazere, kde ale mestská časť odporúča využiť pre psy vedľajšie jazero. „Nakoľko Rusovské jazero je prírodné neoficiálne kúpalisko s kúpaním na vlastné riziko nie sú tam zadefinované žiadne regulácie. Vzhľadom na skutočnosť, že jazero v letných mesiacoch využíva veľké množstvo ľudí a niektorí kúpanie psov nedokážu tolerovať, či už z hygienických dôvodov, alebo fóbie zo psov, odporúčame majiteľom psov, zájsť s ním do blízkeho menšieho jazera, tzv. psačáku,“ uviedla Anna Gabrišová z oddelenia životného prostredia v mestskej časti Rusovce.