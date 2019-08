Vráti sa Rooney späť do Anglicka? Dostal zaujímavú ponuku

Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney (33) by sa mohol stať hrajúcim asistentom futbalistov Derby.

Informoval o tom server BBC s tým, že vedenie druholigového tímu už s útočníkom, ktorý pôsobí v zámorskej súťaži MLS v mužstve DC United, rokovalo.

Rooney má síce s DC United ešte zmluvu na dva roky, nikdy sa však netajil, že by raz chcel trénovať. Ak by niekdajší hráč Evertonu a Manchestru United na ponuku Derby kývol, stal by sa hrajúcim asistentom bývalého holandského reprezentanta Phillipa Cocu.

Tridsaťosemročný Cocu na lavičke Derby nahradil inú bývalú hviezdu Franka Lamparda. Niekdajší anglický reprezentant bol po sezóne, v ktorej klub doviedol do finále play off o postup do Premier League, menovaný novým koučom Chelsea, kde ako hráč strávil trinásť rokov.