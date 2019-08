USA chcú v Ázii rozmiestniť rakety, odveta prišla hneď: Ostré slová od čínskej vlády

Čína varovala Spojené štáty pred rozmiestnením rakiet stredného doletu v Ázii a Tichomorí a vyzvala amerických spojencov v regióne, najmä Japonsko, Južnú Kóreu a Austráliu, k opatrnosti.

Pentagon podľa svojho šéfa plánuje rozmiestniť tieto rakety v Ázii v priebehu mesiacov. "Čína nezostane ľahostajná a bude nútená prijať odvetné opatrenia, ak Spojené štáty v tomto regióne rozmiestnia rakety stredného doletu odpaľované zo zeme," vyhlásil pred novinármi generálny riaditeľ odboru kontroly zbrojenia ministerstva zahraničia Fu Čchung.

Americký minister obrany Mark Esper v sobotu uviedol, že by podporil skoré rozmiestnenie rakiet stredného doletu v Ázii. "Áno, chcel by som to urobiť," odpovedal Esper na otázku novinárov, či by Pentagon podporil rozmiestnenie rakiet v Ázii. "Bol by som radšej, keby to bolo v priebehu mesiacov ... Tieto veci ale môžu trvať dlhšie, než čakáte," doplnil Esper pri svojej návšteve v austrálskomnSydney, kde začal svoju týždennú návštevu Ázie a Oceánie.

Kde by mali rakety byť rozmiestnené, Esper nespresnil s tým, že to bude záležať na rozhovoroch so spojencami a na ďalších faktoroch. Zároveň minister poznamenal, že by Čína nemala byť počínaním USA príliš prekvapená vzhľadom k tomu, že "80 percent jej arzenálu tvoria systémy rakiet stredného doletu", a USA tak len chcú mať podobné kapacity.

Spojené štáty a Rusko oficiálne opustili v piatok zmluvu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF). Washington rozhodnutie od dohody odstúpiť zdôvodnil jej porušovaním zo strany Ruska. Moskva obvinenia odmietla.

Dojednanie medzi ZSSR a USA z roku 1987 zakazovalo výrobu, skúšky a rozmiestňovanie rakiet s doletom od 500 do 5500 kilometrov. Po jej podpise zničili oba štáty 2692 pozemných balistických rakiet a rakiet s plochou dráhou letu s konvenčnou aj jadrovou náložou. Sovietske rakety boli v 80. rokoch rozmiestnené aj v Československu.

Americký prezident Donald Trump vyjadril presvedčenie, že sa podarí uzavrieť novú zmluvu, do ktorej by okrem Ruska bola zahrnutá aj Čína. Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uviedol, že Rusko rozmiestni nové rakety stredného doletu, iba ak tak urobia Spojené štáty, a vyzval k naliehavým rokovaniam, ktoré by zabránili chaotickým pretekom v zbrojení. Fu povedal, že Čína nemá v úmysle uzavrieť trojstrannú dohodu o kontrole zbrojenia s USA a Ruskom, ale bude aj naďalej zapojená do multilaterálnych diskusií o odzbrojení.