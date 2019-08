Herec Jiří Langmajer narobil na pľaci vietor: Maniere počas nakrúcania seriálu

Všetci skákali, ako on pískal! Český herec Jiří Langmajer (53), ktorý je známy z desiatok úspešných filmov, narobil pri nakrúcaní nového jojkárskeho seriálu Hrobári poriadny vietor.

Keďže stvárni jednu z hlavných postáv, dobre vedel, že bez neho to na pľaci nepôjde. Jeho slovenskí kolegovia si tak museli poriadne naštudovať jeho diár, aby vôbec mohli začať pracovať.

Langmajer je jedným z hereckých ťahúňov seriálu Hrobári. Aby si s ním Jojka mohla tľapnúť, musela zaťať zuby. „Langmajer mal diár nabitý už na rok dopredu. Za celý rok mal voľno necelé tri týž­dne, počas ktorých museli natočiť celý seriál. Všetko sa teda plánovalo a prispôsobovalo podľa neho,“ prezradil zdroj Nového Času.

Televízia z Koliby urobila všetko možné, aby herca stiahla do svojho projektu.že prijal ponuku hrať jednu z hlavných úloh v novom seriáli Hrobári z pera Petra Kolečka, ktorý diváci uvidia už na jeseň na Jojke,“ vyjadrila sa PR manažérka Lenka Filipová.

Nakrúcanie dalo napokon zabrať aj samotnej hviezde. „Peter to podľa mňa pôvodne napísal pre dvadsaťpäť- až tridsaťročného chlapca. Ale keďže režisér chcel, aby sme sa tu znovu videli, tak som sa kvôli nemu musel ostrihať ako blbeček, oholiť ako blbeček, fúzy si farbím nažlto. Mám takú čapicu, ktorú by som v živote nenosil. Proste, hrám mladšieho, než som. A to je ťažké. Ale príjemné,“ vyjadril sa Langmajer.