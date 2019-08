Náhla zmena: Prečo vykopli Pyca z Tváre?! Jasný odkaz od Markízy

Obrovská zmena! Moderátor Martin Pyco Rausch (41) uvádzal megašou Tvoja tvár znie povedome od samého začiatku.

Po štyroch sériách však nastala veľká rošáda a prestížneho fleku sa prvýkrát ujal Martin Nikodým (48). Odovzdanie moderátorskej štafety má však nevšedné pozadie. Pyco, ktorý je povestný tým, že v pracovných ponukách si poriadne preberá, sa už na obrazovkách úspešnej talentovej šou neukáže. Stratila s ním Markíza trpezlivosť?

Pyco bol od roku 2016 neodmysliteľnou súčasťou šou Tvoja tvár znie povedome. V posledných mesiacoch však na jeho poste došlo k nečakanej výmene a pred markizáckymi kamerami dlhoročnú tvár programu nahradí Nikodým. Oveľa prekvapujúcejšie je však zákulisie odovzdania tohto moderátorského mikrofónu. „Pyco sa chce venovať nejakým svojim projektom, a preto odmietol moderovanie šou,“ uviedol zdroj Nového Času z okolia moderátora.

Samotný Rausch na otázku, prečo už megaprojekt nebude uvádzať, zareagoval nasledovne:Mikrofón tak vymenil za varechu a tľapol si na spoluprácu s diskontným obchodným reťazcom.

Trápili ho bolesti

Hoci Pyco vydal už niekoľko kuchárskych kníh, vždy bolo jeho meno skôr spájané s veľkými televíznymi šou než s varením. Zároveň je však povestný tým, že vždy bral len jeden veľký projekt za rok. K rozhodnutiu zanechať prestížny flek však mohli prispieť aj zdravotné problémy. Už pred dvoma rokmi, keď hviezdil v Let´s Dance, moderátor prezradil, že mu praskli a vytiekli platničky.

Veľké bolesti mohlo spôsobiť aj dlhé státie pred kamerami do neskorých nočných hodín. Televízii tak neostáva nič iné, než zakývať Rauschovi na rozlúčku.prajem mu, nech sa mu darí v tom, čo ho baví a napĺňa. Do šou prichádza nový moderátor, zhodou okolností tiež Martin, ktorý je takisto veľkým profesionálom a ja sa na našu spoločnú prácu už veľmi teším,“ povedal režisér šou Pepe Majeský. Z nečakaného odchodu tak môže naplno profitovať Martin Nikodým, ktorý prijal túto ponuku len pár hodín po tom, čo ju dostal.

Bolo to dobré rozhodnutie

Marta Kováčová, mediálna konzultantka z agentúry Nextina

- Pozornosť ľudí sa pod stupne odkláňa od televízie smerom na sociálne siete. Hoci sa z hľadiska rozpočtu video recepty nedajú porovnať s veľkými televíznymi šou, je to dobré kariérne rozhodnutie z hľadiska potenciálu do budúcnosti. Tým, že sa moderátor presunie do online prostredia, si posilní meno aj medzi mladšou generáciou a zároveň môže jeho hodnota na televíznom trhu po čase stúpnuť.