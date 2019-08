Sulík zvolal mimoriadny kongres, na ktorom môže prísť o stoličku predsedu SaS: Galko reaguje

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko za predsedu strany na mimoriadnom septembrovom sneme kandidovať nebude. Napísal to na svojom facebookovom profile.

Potvrdil tiež, že zvažoval, že by sa po vypršaní riadneho štvorročného mandátu súčasného predsedu Richarda Sulíka o funkciu uchádzal. Galko tiež tvrdí, že si myslel, že otázku predsedu a volebného lídra lídra majú v strane do júna 2020 uzavretú.

"Rozhodnutie kandidovať na predsedu SaS a viesť stranu štyri roky sa nerobí tak, že sa ráno zobudíte a večer kandidujete. Ak by som sa nakoniec tak rozhodol, určite by som sa na kandidatúru zodpovedne pripravil, vrátane poctivej straníckej kampane, pričom štyri mesiace od februára 2020 do júna 2020 pokladám za optimálnu dobu. Na takto narýchlo zvolanom mimoriadnom kongrese 7. septembra 2019 kandidovať na predsedu SaS určite nebudem," napísal Galko.

Spravodajský portál Aktuality dnes informoval, že Richard Sulík zvolal na 7. septembra mimoriadny snem. „Je dôležité, aby sa členovia mohli demokraticky vyjadriť a preto som sa rozhodol zvolať mimoriadny kongres, ktorý bude 7. septembra," vyhlásil pre portál Sulík. Argumentoval, že ak členovia SaS chcú vidieť na jeho mieste niekoho iného, budú sa tak môcť rozhodnúť ešte pred parlamentnými voľbami. Tie by mali byť 29. februára 2020.

„Všetky možnosti sú na stole. Potom to ale už musí definitívne skončiť. Vyšleme voličom jasný signál, kto bude predsedom. A ten musí mať jasnú podporu všetkých členov," uviedol líder SaS pre portál, ktorý pripomína, že Sulík zvolal mimoriadne snem aj pred tromi rokmi. Vtedy sa ako o možnom Sulíkovom súperovi hovorilo o Jozefovi Mihálovi, ktorý je dnes v strane Spolu.