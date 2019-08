Po vražde Veroniky († 27) nevideli vnuka štyri roky: K Miškovmu návratu chýba už len krok

Najbližšia rodina je zúfalá. Babka a dedko Mitaľovci nevideli milovaného vnuka Miška (9) už štyri roky. Miškov otec, Grék Michail (33), si odpykáva za vraždu jeho mamy Veroniky († 27) trest vo väzení.

V ústavnej starostlivosti je v Nemecku jeho syn, ktorého starí rodičia nemôžu navštíviť. Urputne o vnúčika bojujú a veria, že dostanú príležitosť urobiť mu pekné detstvo.

Grék podľa obžaloby zavraždil Veroniku v lete 2016 v lese neďaleko Vtáčkoviec (okr. Košice-okolie), kde bývala. Keďže práve vtedy bol Miško v Nemecku, po tragédii ho miestna sociálka umiestnila do svojho zariadenia. Kým nebola kauza uzatvorená, Nemci Mitaľovcom nechceli stretnutie s Miškom umožniť.

„Je to absurdná situácia, lebo som to bol ja, kto odviezol chlapca pred tragédiou za otcom do Nemecka. Po vražde nám však hovorili, že by sme na neho zle vplývali. Nerozumiem ako, keď s nami prežil väčšinu života,” vzdychol si Miškov dedko Dušan Mitaľ (58), podľa ktorého chlapček rozumie po slovensky, ale už nerozpráva. Nová nádej svitla, keď Gréka právoplatne odsúdili za vraždu.

„Na to sme čakali dlhé roky, lebo nemecké inštitúcie argumentovali aj tým, že kým nepadol verdikt nad Miškovým otcom, je nevinný. Miška si chce osvojiť naša druhá dcéra Tonka (25). Pustili ju jedinú na návštevu za ním,” skonštatoval Mitaľ.

10-tisíc na advokáta

Pred obetavou rodinou však stála ďalšia prekážka. Nemohli si dovoliť drahého nemeckého advokáta, aby ich zastupoval. Na popud prešovského politika Richarda Eliáša im pomohol predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý zo svojho fondu vyčlenil na tento účel 10-tisíc €. Dostalo ich Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí. Otvoriť galériu Tonka (25) navštívila syna mŕtvej sestry pred rokom. Zdroj: nov

„Centrum spolu s právnikom rodiny Mitaľovcov finalizuje posledné kroky k podaniu návrhu na vrátenie Miška k biologickej rodine,” uviedla šéfka centra Andrea Cisárová. K tomu však potrebujú rozsudok v písomnej forme z Krajského súdu v Prešove, ktorý zatiaľ nebol vyhotovený.

„Lehota na písomné vyhotovenie rozhodnutia, 30 pracovných dní, uplynie 8. augusta. Vec je náročná, čoho prejavom je, zároveň s dovolenkovým obdobím senátu, využitie lehoty na písomné vyhotovenie rozhodnutia v plnom rozsahu,” uviedla hovorkyňa prešovského súdu Ivana Petrufová. „Dúfam, že sa to čoskoro úspešne skončí a my dostaneme príležitosť umožniť Miškovi krásne detstvo,” uzavrel v nádeji chlapcov dedko.