Len čo dvojica navštívila Slovensko, všimli si to aj tváre šoubiznisu: Toto by ste od hviezd ich formátu nečakali!

Ani na chvíľu sa nezastavili! Prominentní hollywoodski herci Michael Douglas (74) a Catherine Zeta-Jones (49) navštívili Slovensko, kde sa vybrali za svojimi známymi.

Manželia si však chceli krásy našej krajiny naplno vychutnať, a tak sa vybrali na rôzne miesta. V nedeľu navštívili ministra Lajčáka, pozreli si parkúrové preteky a pondelok trávili v Bratislave. Okrem posedenia v známej reštaurácii sa vybrali aj na Kolibu, kde si chcel herec obzrieť štúdiá.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Douglas a Zeta-Jones trávia posledné týždňe cestovaním po Európe a zavítali pritom aj na Slovensko, kam prišli cez víkend na pozvanie priateľov. Návštevu však spojili aj so zaujímavými aktivitami a v pondelok si najmä užívali.

Moderovanie relácie

„Michael Douglas je na súkromnej návšteve u priateľov. Prejavil záujem pozrieť si štúdiá na Kolibe a my sme ho radi u nás privítali,“ povedala Novému Času PR manažérka televízie JOJ Lucia Kulihová s tým, že hollywoodskych hercov si užili aj zamestnanci televízie. Do kontaktu s Catherine a Michaelom prišiel aj moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval, lebo dvojica prišla do štúdia jeho relácie práve vtedy, keď nakrúcal nové časti. „Zdržali sa tu asi hodinu. Boli milí a nenároční. Stále sa usmievali,“ prezradil nám zdroj z televízie.

Zákutiami ich sprevádzal redaktor Adam Zavřel, ktorý hovorí o zážitku na celý život: „Nie som lovec celebrít, ale pri tomto páre som mal zimomriavky. S takou charizmou som sa ešte nestretol. Michael Douglas je nesmierne príjemný a jeho manželka vyráža dych krásou a maniere či nejaké pózy by ste u nich hľadali márne.“

Pritiahlo ich výborné jedlo

Majiteľ reštaurácie Massimo Attanasio prezradil, že dvojica prišla popoludní a celkom neohlásene. „Pôsobili ako bežná dvojica. Keby sme nevedeli, že sú slávni, ani by sme to nezistili. Catherine Zeta-Jones si dala tuniakové carpaccio a potom morského vlka. Michael Douglas si zase pochutil na rezanej sviečkovici s rukolou a parmezánom, ako nápoj si zvolili biele víno,“ prezradil majiteľ, ktorý si autogram nevypýtal, lebo nerád svojich hostí vyrušuje pri stole.

Fotografiu si však stihli spraviť. Podľa Massimových slov dvojici chutilo a Slovensko považujú za krásnu krajinu. „Rozprávali sa úplne o normálnych veciach, rodinných a neriešili vôbec prácu,“ dodal majiteľ. Pár strávil v podniku asi hodinu a potom sa pobral niekam do mesta.