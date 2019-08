Pozícia Černáka v Tampe je vážne ohrozená: Klub podpísal skúseného obrancu

Slovenský hokejový reprezentant Erik Černák bude mať v nasledujúcom ročníku 2019/2020 po boku ďalšieho hviezdneho obrancu.

Káder víťaza Prezidentskej trofeje z ostatnej sezóny NHL Tampy Bay Lightning vystuží Američan Kevin Shattenkirk, ktorý sa s "bleskami" dohodol na ročnom kontrakte. Poberať bude plat 1,75 milióna amerických dolárov, čo je o približne milión viac než spomenutý rodák z Košíc, ktorý odohral v zámorskej profile zatiaľ 62 zápasov.

Welcome to Tampa, @shattdeuces!



We have signed Kevin Shattenkirk to a one-year contract worth $1.75 million. ⚡️



Shattenkirk o niekoľko dní začne svoju jubilejnú desiatu sezónu v najprestížnejšej hokejovej lige sveta. Štrnástka draftu z roku 2007 postupne nastupovala vo farbách Colorada Avalanche, St. Louis Blues, Washingtonu Capitals a v predošlých dvoch ročníkoch si obliekal dres New Yorku Rangers. Celkovo odohral v NHL 669 zápasov a nazbieral úctyhodných 383 bodov za 80 gólov a 303 asistencii. V roku 2015 sa mu dostalo veľkej cti, keď si zahral v prestížnom Zápase hviezd NHL.

Skúsený 30-ročný Američan bol donedávna neobmedzeným voľným hráčom, keďže jeho predošlý zamestnávateľ z New Yorku ho vykúpil zo zmluvy. Tampa Bay jeho angažovaním ešte znásobila svoju defenzívnu silu. Okrem Černáka na súpiske mužstva zo štátu Florida figurujú aj Švéd Victor Hedman, Rus Sergej Sergačov či Shattenkirkov krajan Ryan McDonagh. Oporou v bránke bude naďalej Andrej Vasilevskij, ktorý koncom júla podpísal novú zmluvu na osem sezón s priemerným platom 9,5 milióna amerických dolárov.