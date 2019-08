Bežkyňa na lyžiach zdolala atlétky! Súperkám to natrela geniálnym spôsobom

Tvrdé, ťažké a brutálne. Týmito slovami okomentovala na svojom profile na instagrame svoj nezvyčajný triumf Nórka Therese Johaugová (31).

Jedna z najlepších bežkýň na lyžiach histórie sa stala nórskou šampiónkou v behu na 10 000 m!

Ale ako! Olympijská šampiónka a desaťnásobná majsterka sveta nechala pri svojom atletickom debute za sebou druhú takmer o dve a pol minúty!

„Bolo to náročné, no súčasne aj veľká zábava,“ dodala ešte plavovláska, ktorá si vraj ťažko zvykala na beh bez lyží na nohách. Šokovala však časom 32:20,86 min.! „Po prvom kole som si myslela, že je niečo s časomierou. Chcela som ho dať za 77 sekúnd, ale bolo to 72 sekúnd a ja som necítila únavu,“ opísala atletickú skúsenosť Johaugová, ktorá sa vraj na MS v Dauhe nechystá. Pritom zabehla piaty čas nórskej histórie na tejto trati!