Lokomotíva začala sezónu kurióznym zápasom: Víťazstvo so siedmimi hráčmi!

V dedine Družstevná pri Hornáde hrávajú svoje domáce zápasy futbalisti Lokomotívy Košice. Klub má za sebou turbulentné obdobie.

Mužstvo seniorov si síce udržalo druholigovú príslušnosť, ale po odchode ukrajinského investora veci nabrali iný smer. Bývalý generálny manažér Vladislav Zvara kúpil celý klub a stal sa jeho majiteľom. Tím prihlásil do piatej ligy.

? Pochádzate zo Spiša, ale velíte košickému klubu. Máte k nemu špeciálny vzťah?

- Cítil som potrebu hlbšie sa do toho ponoriť. Možno to verejnosť takto nevnímala, ale ja som sa na to pozeral inými očami. Nepovažoval som za seriózne, aby som utekal z boja. Osud Lokomotívy mi nebol ľahostajný, hoci som jej súčasťou len pár mesiacov.

? Boli ste skvelým futbalistom i reprezentantom. Niektorí po kariére túžia byť trénermi, iní manažérmi. Čo vy?

- Pravdupovediac, ani som nad tým nepremýšľal. Nikdy by mi nenapadlo, že sa stanem šéfom klubu. Beriem to však z hľadiska futbalového života. Veci sa menia a vždy sa pritrafí niečo nečakané. Treba len veriť, že sme dali dokopy partiu profesionálnych ľudí. Keď všetko do seba zapadne, môžeme stúpať nahor.

? Začínate od piatej ligy. Lokomotíva mala v minulosti plány dostať sa až do najvyššej súťaže. Ako to vidíte?

- Je to trochu komplikovanejšie, pretože len nedávno sa dali veci do pohybu a všetko sa zomlelo rýchlo. Vytvorili sme pre seniorov i mládež vyhovujúce podmienky. Verím, že máme cieľ, ktorým je zabojovať o postup do štvrtej ligy. To je jednoducho túžbou každého športovca či klubu. Musíme to dostať do našich hráčov. Nakoniec to zistia aj sami, že vyššia liga predstavuje lepší level.

? Pociťovali ste trému pred úvodným zápasom sezóny?

- Nie, ale bol to zvláštny pocit. Chlapcom som dôveroval, že vydajú zo seba všetko. Myslím si, že majú na to, aby produkovali pekný futbal. Najlepšie by bolo, keby sme sa tešili z postupu.

? Je reálna šanca, že sa vráti Lokomotíva do Košíc?

- Bolo to v pláne a mali sme pripravenú zmluvu. Škrt cez rozpočet nám spravil koniec v druhej lige. Museli sme sa pozerať aj na mládežníkov. V Košiciach by sme to nepokryli, preto sme zvolili Družstevnú pri Hornáde.

Na úvod víťazstvo so siedmimi hráčmi!

Lokomotíva vbehla do V. futbalovej ligy tesným víťazstvom 4:3 nad Čečejovcami. Po záverečnom hvizde však mala na ihrisku len sedem hráčov. Rozhodca nechcel pustiť do hry „ostaršených“ hráčov bez potvrdenia od športového lekára. Na súpiske tak zostalo len deväť hráčov vrátane brankára. Ešte v prvom polčase sa Lokomotíve zranili dvaja hráči. „Myslel som si, že som už zažil všetko. Som starý pes a po tomto zápase zničený ako hovädo,“ povedal 39-ročný kapitán Martin Hloušek, ktorý trénuje detí a robí v sklade U. S. Steel.