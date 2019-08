Najväčší konkurent Sagana v bitke o zelený dres mení pôsobisko: Viviani už rozmýšľa o ďalšej Tour!

Čo bolo dlhší čas avizované, sa už spečatilo. Taliansky cyklista Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step) bude od budúcej sezóny súčasťou francúzskeho tímu Cofidis.

Ten mal síce až doteraz status Prokontinentálneho tímu, ale od novej sezóny zrejme zamieri medzi elitu WorldTour.

Jeden z najlepších šprintérov v profipelotóne si do nového pôsobiska berie so sebou aj jedného z dvorných "rozbiehačov" krajana Fabia Sabatiniho. "Po rozhovoroch s manažérom Cédricom Vasseurom a športovým riaditeľom Robertom Damianim som pocítil dynamiku nového projektu a dôveru v moju osobou. Som poctený tým, že budem môcť nosiť dres jedného z historicky najtradičnejších tímov v pelotóne," uviedol Elia Viviani pre web cyclingnews.com. K téme ambícií v sezóne 2020 zlatý olympijský medailista z omnia na dráhe v Riu de Janeiro 2016 podotkol: "Určite chcem dosiahnuť viac na Tour de France. Mám pocit, že to je možné. Čo sa týka klasických pretekov, snívam o triumfe na monumente Miláno - San Remo a tiež belgickej klasike Gent-Wevelgem."

Tridsaťročný Viviani má na konte 75 víťazných pretekov v cestnej cyklistike. V tomto roku rozšíril svoje konto o osem triumfov, naposledy zvíťazil v nedeľu na jednorazových pretekoch v Anglicku Prudential RideLondon-Surrey Classic v Londýne (169 km). Na nedávnych Tour de France vyhral jednu etapu a v súťaži o zelený dres skončil na treťom mieste za Petrom Saganom a Calebom Ewanom. Vlani ovládol dovedna 18 etapových koncoviek, vrátane štyroch na Giro d´Italia a troch na Vuelte a Espaňa.

Vivianiho budú môcť čoskoro vidieť naživo aj slovenskí fanúšikovia cyklistiky. Figuruje totiž v silnej zostave tímu Deceuninck - Quick Step na 63. ročník pretekov Okolo Slovenska (18.- 21. 9.).