Bugár trvá na verejnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov, Smeru-SD neustúpi

Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár neustúpi z požiadavky voliť kandidátov na ústavných sudcov v pléne verejne.

V rozhovore pre TASR uviedol, že sa nenechá pritlačiť koaličnými partnermi k inej dohode. Šéf SNS Andrej Danko tiež nedávno potvrdil, že bude presadzovať verejné hlasovanie. Smer-SD aj naďalej trvá na tajnej voľbe. Poslanci budú opätovne voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR na septembrovej schôdzi. Do voľby sa neprihlásil zatiaľ žiaden uchádzač. "Keby sme nepresvedčili Smer-SD, aj tak prejde v parlamente verejná voľba. Lebo to znamená, že bude hlasovať SNS aj my a predpokladám, že opozícia tiež," povedal Bugár.

Most-Híd podľa Bugára podporí len verejnú voľbu aj v prípade, že SNS k takej dohode nepristúpi. "Ja už nechcem byť zodpovedný za neúspech pri niekoľkých kolách volieb ústavných sudcov," skonštatoval predseda Mosta-Híd. "To, čo sa robí, je tragické. Máme dohodu, ktorú poslanci ani nedodržiavajú. Napríklad pán Madej loboval za úplne iného kandidáta, ako bola dohoda v rámci vládnej koalície. Nie je to len o ňom. Sú tam aj iní poslanci, ktorí nedodržujú dohodu. Potom nech teda každý vie, kto to je," vysvetlil Bugár ďalšie dôvody pre verejné hlasovanie.

Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov bude na septembrovej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 10. septembra. Kandidátov možno navrhovať do 26. augusta do 12.00 h.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcovia v doterajších voľbách zvolili 14 kandidátov. Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.