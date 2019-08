Bude svadba? Nový doplnok Elizabeth Olsen sa náramne podobá na zásnubný prsteň princeznej Diany

Elizabeth Olsen je už dva roky vo vzťahu s Robbie Arnettom.

Na najnovšej akcii Comic Con všetkých zaujal doplnok, ktorý sa náramne podobal na zásnubný prsteň princeznej Diany.

Herečka Elizabeth Olsen (30) si stráži súkromný život rovnako ako jej sestry, i keď zvykne poskytovať oveľa viac rozhovorov médiám kvôli propagácii filmov. Málokedy ale spomína svoj dvojročný vzťah s Robbbie Arnettom (27), ktorý je členom hudobnej skupiny Milo Greene.

V roku 2015 podľa UsWeekly zrušila trojročné zásnuby s hercom Boydom Holbrookom a neskôr sa hovorilo o krátkom vzťahu s Tomom Hiddlestonom, s ktorým sa spoznala počas natáčania filmu I Saw the Light (Videl som svetlo). S Robbie Arnettom to ale vyzerá byť vážne, keďže v rozhovore pre Modern Living povedala, že si vie predstaviť vychovávať dieťa v jednej z jej izieb.

Na každoročnej konferencii Comic Con zažiarila nielen úsmevom ale aj smaragdovým prsteňom, ktorý naznačuje, že čoskoro budú biť kostolné zvony. Náramne sa podobá na zásnubný prsteň princeznej Diany.

Je jedna z mála herečiek, ktorá sa do kariéry pustila až po dokončení vysokej školy. V jej prípade to bola prestížna NYU Tisch School of the Arts a podľa jej vlastných slov ju brala veľmi vážne. V interview so Sam Jonesom priznala „obavy z presvedčenia ľudí, že veci, pre ktoré pracovala, si nezaslúži len preto, s kým ju prirodzene spájajú.“

Strach to bol pochopiteľný, keďže jej sestry Mary-Kate a Ashley Olsen sa objavujú na televíznych obrazovkách už od svojich 9 mesiacov a v súčasnosti sú multi-milionárky. Elizabeth sa objavila v pár epizódach ich detského seriálu, keď mala len 4 roky, ale sústredila sa najmä na školu.

Už jeden z jej prvých filmov, Martha Marcy May Marlene, jej priniesol kritické uznanie a získala mnoho nominácii, dokonca sa šepkalo o oskaroch. U nás v kinách sme ju mohli vidieť vo filme Wind River a niekoľkých Marvelovkách ako Avengers alebo Captain America.