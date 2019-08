Ak Slovan prejde cez Dundalk, príde do Bratislavy mimoriadne atraktívny súper

V prípade ak futbalisti Slovana Bratislava prejdu cez 3. predkolo Európskej ligy cez Dundalk, čaká ich v 4. predkole porazený súper z dvojice PAOK Solún/Ajax Amsterdam.

V prípade postupu by tak do Bratislavy prišiel buď semifinalista uplynulej edície Ligy majstrov Ajax Amsterdam alebo grécky PAOK Solún so slovenským stredopoliarom Miroslavom Stochom.

Samozrejme, najskôr musia belasí prejsť cez írsky FC Dundalk, ktorý neuspel v 2. predkole Ligy majstrov, keď prehral v odvete na pôde azerbajdžanského Karabachu 0:3, prvý zápas sa doma skončil remízou 1:1.

Slovan po vypadnutí v 1. predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič dokázal v 2. predkole EL vyradiť kosovského šampióna KF Feronikeli (2:1 doma, 2:0 vonku). Do play off sa "belasí" budú snažiť dostať cez írsky Dundalk, s ktorým hrajú najskôr na Tehelnom poli (streda 7. augusta o 20.15 h), odveta je na programe v utorok 13. augusta o 21.00 SELČ na pôde súpera.

Ak uspejú, do cesty sa im v boji o účasť v skupinovej fáze EL postaví PAOK alebo Ajax. Prvý duel by hral Slovan vo štvrtok 22. augusta na Tehelnom poli, odvetu 29. augusta na pôde súpera. Pri žrebe bol slovenský šampión v 2. skupine medzi nenasadenými mužstvami.

Žreb majstrovskej vetvy 3. predkola EL 2019/2020:

víťaz Maccabi Tel Aviv/Suduva Marijampole - zdolaný Dinamo Záhreb/Ferencváros Budapešť

zdolaný FK Crvena Zvezda Belehrad/FC Kodaň - víťaz FC Riga/HJK Helsinki

zdolaný CFR Kluž/Celtic Glasgow - víťaz FC Šeriff Tiraspol/AIK Štokholm

víťaz Ararat-Armenia/FC Saburtalo - víťaz F91 Dudelange/Nomme Kalju

víťaz Ludogorec Razgrad/The New Saints - zdolaný NK Maribor/Rosenborg Trondheim

víťaz FK Sutjeska Nikšič/Linfield FC - zdolaný APOEL Nikózia/Karabach Agdam

víťaz ŠK SLOVAN BRATISLAVA/Dundalk FC - zdolaný PAOK Solún/AFC Ajax Amsterdam

víťaz FC Astana/Valletta FC - víťaz FK Sarajevo/BATE Borisov

Žreb hlavnej vetvy 3. predkola EL 2019/2020:

FC Turín/Šachťor Soligorsk - Pjunik Jerevan/Wolverhampton Wanderers

Universitatea Craiova/AEK Atény - Sparta Praha/Trabzonspor

Legia Varšava/Atromitos - FC Midtjylland/Glasgow Rangers

Feyenoord Rotterdam/Dinamo Tbilisi - IFK Norrköping/Hapoel Beer Ševa

FCSB/FK Mladá Boleslav - FK Ventspils/Vitoria Guimaraes

AEK Larnaka/KAA Gent - NK Rijeka/Aberdeen

FK Haugesund/PSV Eindhoven - Austria Viedeň/Apollon Limassol

FC Luzern/Espanyol Barcelona - CSKA Sofia/Zorja Luhansk

Partizan Belehrad/Malatyaspor - Molde FK/Aris Solún

Bröndby Kodaň/SC Braga - FC Thun/Spartak Moskva

Malmö FF/Zrinjski Mostar - Neftči Baku/Bnei Jehuda Tel Aviv FC

Lokomotiv Plovdiv/Racing Štrasburg - FC Vaduz/Eintracht Frankfurt

FC Mariupoľ/AZ Alkmaar - Royal Antverpy/Viktoria Plzeň

Kalendár Európskej ligy 2019/2020:

6.-8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

13.-15. augusta: odvety 3. predkola

22. augusta: 1. zápasy play off

29. augusta: odvety play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb 16-finále

20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále

27. februára: odvety 16-finále

28. februára: žreb osemfinále

12. marca: 1. zápasy osemfinále

19. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16. apríla: odvety štvrťfinále

30. apríla: 1. zápasy semifinále

7. mája: odvety semifinále

27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)