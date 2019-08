Ste pozvaní na svadbu? TOP 3 veci, ktorým sa podľa odborníčky musíte vyvarovať

Existujú pravidlá, ktoré by mali svadobčania dodržiavať. Prečítajte si, čomu by ste sa mali ako hosť na svadbe vyvarovať.

Svadobný deň je pre novomanželov nezabudnuteľným a hlavne najdrahším dňom v ich živote. Stačí veľmi málo, aby ste tento jedinečný moment zničili, preto sa poučte a vezmite si tieto 3 odporúčania od odborníčky na etiketu Diane Gottsman k srdcu.

Žiadna biela!

Pravdepodobne ste to už vedeli, však? No nie je ničím výnimočné, keď sa na svadbe objaví okrem nevesty ďalšia žena v bielom. "Ak ste sa tak vyslovene nedohodli s nevestou, biela je vyhradená len pre ňu," cituje odborníčku harpersbazaar.com.

Opatrne s deťmi

Želania nevesty a ženícha by mali byť v ich svadobný deň na prvom mieste a áno aj vtedy, ak vám plány narušia. Ak je teda ich výslovným želaním, aby sa svadby nezúčastnili deti, mali by ste toto prianie rešpektovať. "Hostia by mali žiadosti vyhovieť," hovorí Diane s tým, že možno brať ohľad na dojčené deti.

Žiadne zásnuby

Ak nechcete odpútať pozornosť od novomanželov, určite by ste nemali na ich svadbe podnikať svoje zásnuby. „Oslava by mala byť vyhradená pre nevestu a ženícha. Pokiaľ sa s nevestou a ženíchom nedohodnete vopred, zásnuby či iné veľké počiny by ste si mali odložiť na inokedy," dodáva.