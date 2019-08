Danko získal ďalšie peniaze na stožiar: Smer prispel 5000 eur, Fico prihodil aj z vlastného vrecka

Poslanecký klub strany Smer-SD prispel predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (SNS) na stavbu stožiara pred budovou parlamentu sumou 5000 eur.

Predseda Smeru Robert Fico prispel osobným darom 1000 eur. TASR o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút. "Strana Smer-SD považuje pozitívne zviditeľňovanie štátnych symbolov a prehlbovanie vlastenectva za správnu štátnu politiku, a preto bude vždy pripravená podobné aktivity podporovať," uvádza sa v stanovisku strany.

Kancelária NR SR má rozpracované desiatky darovacích zmlúv v súvislosti s výstavbou stožiara pred parlamentom. Zemné práce na osadenie stožiara by mali podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka stáť okolo 16 000 eur plus DPH, druhá časť výstavby by si mala vyžiadať 38 000 eur. Tridsať metrov je najvyššia možná výška, ktorú povolili technici a stavební inžinieri v súvislosti so stožiarom, ktorý chce pred NR SR dať postaviť Danko.

Samotný šéf NR SR prispel na stožiar sumou 9000 eur a podobnou sumou mal prispieť aj vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.