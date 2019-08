Na obľúbené letoviská Slovákov sa valí jedna smršť za druhou: Po TAKOMTO zážitku mal dosť aj Eugen!

Počasie ako na hojdačke netrápi len Slovensko. Mnohí ľudia si aj tento rok vybrali pre letnú dovolenku Chorvátsko či Taliansko. Nerátali však s tým, že opaľovanie sa na pláži vymenia za pohľad z okna počas daždivých dní.

Otrasný začiatok dovolenky! Čitateľa Petra zastihla nepriazeň počasia na začiatku augusta v najobľúbenejšej dovolenkovej destinácii Slovákov. Počasie v Chorvátsku nebolo počas jeho pobytu žiadnou prechádzkou ružovou záhradou. Lejak v jeden večer zosilnel až tak, že aj s kamarátmi zmokli do nitky! Pokojné to nebolo ani v suchu, prudký vietor totiž urobil sedenie na terase hotela nemožným, preto Slovákom nezostávalo nič iné, než sa pobrať do izieb.

Rozmary počasia a búrky z tepla nebičovali len Chorvátsko. Svoje si zažil aj Miloš, ktorý dovolenkoval 2. augusta v talianskom Riciconne. Inak preplnená pláž zívala kvôli náhlej smršti prázdnotou. Kto mohol, ten sa rozbehol a urýchlene zatvoril v najbližšej budove, aby sa vyhol hustému oblaku z piesku a spŕške, ktorá nasledovala.

Najviac komplikácií na dovolenke v Taliansku však zažila 10. júla Kristína, ktorá bývala v Roseto degli Abruzzi. "Takéto počasie sme mali na dovolenke v Taliansku. Našťastie to nebolo tornádo ako severne od nás v Milano Marittima, alebo ľadové krúpy vo veľkosti pomarančov 30 km južne od nás v Pescare," opísala nelichotivú situáciu, ktorá mohla byť oveľa horšia. "Včera sme pre zmenu videli 5 tornád, keď sme boli pozrieť maják v meste Ortona v Taliansku," dodala.

Aj dovolenku Lukáša prerušili mohutné búrky. "Dnes 9.7.2019 o cca 11.00 hodine začakla neskutočná prietrž mračien v Zadare a okolí. Trvala zhruba 40 minút, kanalizácie nestíhali. Do toho krúpy o veľkosti 2 cm. Akurát sme boli na ceste zo Zatonu do Zadaru," uviedol. Bezútešná situácia v Chorvátsku nabrala koncom mesiaca celkom nový rozmer. Eugena zastihol 27. júla pri Šibeniku ďalší extrém. "O desiatej večer tam hojne horelo. Hlavne vrch pohoria, to červené nie sú zore. Horelo aj na druhej strane cesty," opisuje nočné peklo, ktoré spozoroval a nakrútil počas jazdy obľúbenou destináciou Slovákov.