Cestu medzi Haniskou a Čaňou prezýva Tibor strúhadlo: Chudáci vodiči! Po jeho videu pochopíte, o čom hovorí

Cesta ako z nočnej mory! Tak sa dá opísať úsek medzi obcami Haniska a Čaňa, ktorými často prechádza čitateľ Tibor. Mimoriadne nepríjemnej vozovke už aj vymyslel špeciálne pomenovanie - strúhadlo!

Video z jazdy spomínanou cestou poslal nahnevaný čitateľ Tibor do redakcie Nového Času, aby ukázal, s čím sa niektorí vodiči denno denne potýkajú. "Ide o cestu medzi obcou Haniska a Čaňa, ktorá je hodná skôr označenia - strúhadlo. Neviem, či si ľudia v SR nezaslúžia bezpečné cesty, alebo nám vypršali eurofondy? Zaujímalo by nás vyjadrenie kompetentných, kedy bude táto cesta uvedená do bezchybného stavu," sťažuje sa Tibor. Podotýka, že takto sa autá na ceste skôr pokazia.

