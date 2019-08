Michael si myslel, že má na nohe zarastené chlpy, v skutočnosti mu ide o život: Zdrvujúce zistenie

Myslel si, že je to iba banalita, napokon zistil, že je v ohrození života.

Michael Croteau (21) z amerického Texasu si na nohe všimol malú červenú hrčku. Nálezu neprikladal veľkú dôležitosť, pretože si myslel, že sú to len zarastené chlpy, ktoré sa zapálili. Neskôr zistil, ako veľmi sa mýlil.

Mladík spozoroval, že ho na nohe s hrčkou ťahajú svaly, o tri mesiace sa hrčka už začala rapídne zväčšovať. Vtedy sa Michael začal obávať a rozhodol sa ísť k dermatológovi. Lekárovi sa nález na jeho nohe tiež nepáčil, poslal ho preto do nemocnice k špecialistom. Práve od nich sa pacient dozvedel zdrvujúcu správu. Nález nebol hrčka zo zarastených chlpov, ale symptóm rakoviny, ktorá postihuje kožu, svaly a kosti, informuje britský denník The Sun.

Michaelovi diagnostikovali takzvaný pseudomyogénny hemangioendotelióm, čo je veľmi zriedkavý typ rakoviny, ktorý postihuje len jedného z milióna ľudí. Röntgenové snímky odhalili, že na pravej nohe mal až sto tumorov. "Bol to naozaj šok. Nikdy som si nemyslel, že by ma toto mohlo postihnúť, špeciálne v tomto veku. Veľmi ma to vystrašilo," povedal mladík, ktorý nastúpil na liečbu chemoterapiou. Lekári mu takisto oznámili, že jeho rakovina je nevyliečiteľná, no snažia sa nádory zmenšovať a liekmi tlmiť bolesti, pričom jeho stav stále monitorujú.

"Mal som na výber. Buď amputácia nohy alebo sledovanie tumorov a dúfanie, že sa nerozšíria," uviedol Michael s tým, že nohu obetovať nechcel. Mladík chce žiť normálny život čo najdlhšie ako to len bude možné. Naďalej pokračuje v štúdiu.