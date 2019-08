Dráma v známej londýnskej galérii: Mladík vyhodil z desiateho poschodia malého chlapčeka!

Londýnska polícia zadržala sedemnásťročného mladíka pre podozrenie z pokusu o vraždu potom, čo bol dnes z desiateho poschodia londýnskej galérie Tate Modern vyhodený šesťročný chlapec.

Ten dopadol na strechu piateho poschodia, bol letecky prepravený do nemocnice a jeho stav je kritický, informoval server BBC. Podľa polície nič nenaznačuje, že by obeť zadržaného mladíka poznala. "Tento teenager bol zatknutý pre podozrenie z pokusu o vraždu a vzatý do policajnej väzby," uviedla polícia.

Podľa jednej zo zamestnankýň galérie, ktorá si neželala byť menovaná, boli pri páde svedkovia, píše BBC. Londýnska galéria Tate Modern sa vlani stala najnavštevovanejšou turistickou atrakciou v Británii a navštívilo ju takmer 5,9 milióna ľudí.