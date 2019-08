Most-Híd a SMK začali rokovania o spolupráci po 10 rokoch: Spoja sa do predvolebnej koalície?

Prichádza doba spájania? Pred budúcoročnými parlamentnými voľbami čakajú Slovensko viaceré zmeny v politických stranách.

Jednou z nich môže byť nečakané spojenie dvoch maďarských strán, ktoré si roky nevedia prísť na meno. Problémom totiž je, že ani jedna z nich sa v prieskumoch nenachádza nad hranicou zvoliteľnosti.

Nedávno Most-Híd Bélu Bugára (61) oslávil okrúhlych 10 rokov na politickej scéne. Ten pritom vznikol zo základov SMK, no zároveň ju poslal na dlhé obdobie preč z národného parlamentu. Po vstupe do súčasnej koalície so Smerom a SNS však už má Bugár problém. Preferencie jeho strany dlhodobo ukazujú pod hranicou zvoliteľnosti.

Počas leta sa tak začali diskusie s SMK o tom, že by sa spojili do predvolebného celku. „Koalícia sa črtá, ale aj my máme svoje podmienky,“ uviedla SMK. Most-Híd na rokovaní odovzdal svoje základné podmienky na spoluprácu. „Ak SMK k našim bodom zaujme stanovisko, opäť si sadneme za rokovací stôl, pravdepodobne v druhej polovici augusta,“ povedal Bugár. Problémom sa môže stať, že koalícia potrebuje na zvolenie namiesto štandardných 5 % hlasov až 7 % voličov, čo strany nemusia získať ani spojenectvom.