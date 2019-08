Vražda Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Žiadna obžaloba ani 10 mesiacov po zatýkaní, meškajú s usvedčovaním páchateľov?!

Nestihnú ani ďalší termín?! Generálny prokurátor Jaromír Čižnár aj ministerka vnútra Denisa Saková už pred pár mesiacmi avizovali, že prípad vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) uzavrú najneskôr v lete.

Obžaloby na doposiaľ známu päticu obvinených však stále nie sú na stole. Advokát rodiny pozostalých tvrdí, že termín je reálny skôr na jeseň. Kedy sa verejnosť dočká definitívneho vyriešenia nechutnej popravy dvoch mladých ľudí? Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Už vo februári, rok po vražde vo Veľkej Mači, prokurátor skonštatoval, že vyšetrovanie je v sklze. Podľa Čižnára totiž plánovali podať obžaloby začiatkom roka, no k ničomu vtedy nedošlo. Je otázne, či kompetentní stihnú ďalší termín, ktorý sa v prípade skloňoval. Generálny prokurátor odhadoval, že prvé obžaloby by mohli padnúť v lete.

„Naším prvoradým cieľom je kvalitne, nie narýchlo ukončiť túto vraždu. Pokiaľ ide o ďalší predpokladaný termín, to zn., že by sme už chceli podať prvé obžaloby, tak je približne stanovený, je to otázka, aby som teraz nesľuboval niečo, čo sa zasa nemusí splniť, do pár mesiacov,“ povedal Čižnár vo februári s tým, že „možno, pretože medzitým sa môžu udiať ďalšie veci, mohlo by to byť niekedy v lete, v druhej polovici leta“.

Dodal, že je to len predpoklad, keďže potrebovali dotiahnuť tých, ktorí si vraždu objednali. Ministerka vnútra Denisa Saková bola v apríli dokonca ešte odvážnejšia. „Verím mojim kolegom, ktorí v tíme pokračujú na procese vyšetrovania a dúfam, že sa čoskoro dočkáme aj výsledkov,“ povedala Saková a pridala nádej, že obžaloby budú vznesené už do začiatku leta.

Nový Čas zisťoval, ako napreduje vyšetrovanie, keďže polícia vzala do väzby štyroch obvinených už v septembri minulého roka a tento rok k nim pribudlo aj obvinenie Mariána Kočnera. Advokát rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic je skeptický voči pôvodným plánom. „Myslím si, že skôr nie, a nestihnú podať obžaloby v lete. Ale vyšetrovanie je, pokiaľ viem, pred skončením,“ skonštatoval.

Zároveň predpokladá, že ešte vykonajú zopár úkonov, no nechce ich bližšie špecifikovať. „Väzba je predĺžená do novembra, to sa ešte môže predĺžiť ďalej, samozrejme. Ak by sa nemala predlžovať lehota väzby, tak by mala byť v októbri podaná obžaloba. Ja si myslím, že nič tomu ne- bráni, aby sa tak stalo ešte v tejto lehote,“ prízvukuje Lipšic.

Pripomína, že lehotu na preštudovanie spisu musia dostať všetky procesné strany vrátane obhajoby. „Tam už budú mať všetky procesné strany k dispozícii celý spisový materiál, ktorý je veľmi rozsiahly,“ uzavrel Lipšic. Advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica rovnako hovorí, že policajná práca finišuje.

„Tak by som to povedal, ale nerád by som nejaké termíny hovoril,“ skonštatoval. V najbližších dňoch by sa mal vyjadriť aj Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vyšetrovanie dozoruje. „O stave vyšetrovania predmetnej trestnej veci budú verejnosť informovať dozorujúci prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry v dohľadnom čase, keď to procesná situácia dovolí,“ povedala hovorkyňa Andrea Predajňová.

Ako sa posúva vyšetrovanie

September 2018

- polícia nečakane udrie na štyri osoby, ktoré obvinia z vraždy

Február 2019

- rok po vražde generálny prokurátor priznal, že sú v sklze a nestihnú podať obžaloby, nový termín odhaduje na leto 2019

August 2019

- advokát pozostalých tvrdí, že počas leta sa obžaloba zrejme nestihne, no vyšetrovanie je pred koncom.