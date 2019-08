Krvavý záver výletu: Žena († 22) si užívala deň s priateľmi, chvíľa nepozornosti ju stála život

Mladá žena sa zabila pri hľadaní miesta, kam by si mohla odskočiť na toaletu.

Faye Reed († 22) sa so skupinou priateľov vybrala na výlet. Po ceste sa zastavili pri útese, kde si dali pauzu a hľadali miesto na vykonanie potreby. Ako informuje zahraničný portál Mirror, Faye si nevšimla okraj útesu Beachy Head a zrútila sa do tmy. Jej priateľka počula zúfalý výkrik len niekoľko sekúnd predtým, ako jej telo zletelo. Na miesto tragédie dorazila polícia, ktorá našla skupinu ľudí, ako kričia meno priamo pod útes. Okamžite sa začalo pátranie, do ktorého boli zapojené aj helikoptéry. Telo mladej ženy čoskoro našli.

Partia mladých ľudí priznala, že celý čas popíjali alkohol. "Potrebovali sme sa ísť vycikať. Vystúpili sme z auta a hľadali vhodné miesto," hovorí jedna z priateliek obete. Dodala, že vonku bola veľká tma a nič nevideli. "Zrazu som začula jej výkrik a potom už bola preč".

Žena mala pred svadbou, pri pôrode zomrela aj so svojou dcérkou: Na Facebooku zanechala srdcervúci odkaz

Polícia prípad vyšetruje ako nešťastie. Pri pitve sa zistilo, že mŕtva žena mala v krvi iba malé množstvo alkoholu. "Bola plná života, užívala si naplno," hovorí zdrvený otec. "Milovala svojich priateľov, ale nikdy na mňa nezabudla. Často ma chodila navštevovať. Bola so mnou aj deň pred tragédiou," dodal na záver.