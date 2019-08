Modrý Kameň predbehol Dudince: Ako pomohli prisťahovalci mestečku?

Podarilo sa! Záujem o bývanie v nových bytoch vyšvihol Modrý Kameň (okr. Veľký Krtíš) o jednu priečku v rebríčku veľkosti miest.

Nie sú tak najmenší, ale skončili tesne nad Dudincami, kde evidujú vyše 1400 obyvateľov. Dôvodom je záujem najmä mladých rodín o nájomné byty, ktorých tam od roku 2012 postavili 50 a vo výstavbe pokračujú.

Počet Modrokamenčanov v uplynulých troch rokoch vzrástol o sto na vyše 1 600, a tak im už nepatrí titul najmenšieho mesta na Slovensku. Dôvodom je výstavba nájomných bytov, ktoré začala samospráva stavať v roku 2012. „Prvá bytovka vznikla prestavbou bývalej materskej školy, je tam 24 nájomných bytov, ktoré začali prví nájomníci obývať v roku 2013,“ vraví primátorka Mária Bednárová s tým, že už počas výstavby mali až 39 žiadostí o byty.

Vlani odovzdali do užívania ďalší panelák a tento rok dokončili byty v malých radových domoch.doplnila. Budúci rok chcú začať stavať ďalší panelák a posledná etapa je naplánovaná o dva roky. Výstavbou sa mesto snaží prilákať najmä rodiny s deťmi a aj občanov, ktorí sa vysťahovali.

Ľudí vyberajú podľa príjmu, ktorí nemôžu vlastniť nehnuteľnosť, a mesto posudzuje aj to, či sú pre nich prínosom. Nájomníci si pochvaľujú lacné bývanie, za byty platia od 130 do 150 eur bez energií, blízkosť okresného mesta a aj tichú lokalitu. V nájomnom byte žije aj Petra (31) s deťmi Marekom (12), Vikinkou (4) a malým Miškom (1). „Sme tu šesť rokov a veľmi sa nám trojizbový byt páči. Býva sa nám dobre,“ povedala Petra, ktorá má pri byte k dispozícii aj terasu, podkrovie a balkón. Mesačne platí aj s energiami 250 €.

Zadlžení chybou

Mesto sa „preslávilo“ v týchto dňoch vysokou zadlženosťou, primátorka Mária Bednárová tvrdí, že chyba nastala v účtovníctve. „Bývalá ekonómka vo výkaze nevypísala jeden riadok, týkajúci sa úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý vyplácajú nájomníci mestských bytov. Nezapočítava sa to do dlhu mesta, pretože to nevypláca samospráva, ale ide to z nájomného obyvateľov,“ vraví Bednárová s tým, že tak chybne vyznelo, že ide o bežný úver a mesto je zadlžené. „My máme zadlženosť nízku, len okolo 20,5 % a nie 70 %,“ zakončila.