Video sučky ťahanej za autom rozzúrilo Slovákov, prehovoril brat majiteľa: Vypadla Kesina cez škáru kufra?

Nešťastné vypadnutie? Polícia zverejnila záznam z kamery, kde vidieť úbohého psíka ťahaného za autom. Okamžite sa na majiteľa Petra zdvihla vlna kritiky a nenávistných slov.

On však tvrdí, že jeho domáceho miláčika Kesinu zrazil kamión, a keď sa ho snažil zachrániť, vypadol mu z kufra auta. Muži zákona ho už vypočuli a prípadom sa zaoberajú.

Otrasné zábery zvieraťa, ktoré ťahá auto za sebou, nakrútil vodič oprotiidúceho auta. Ten sa obrátil so svojím záznamom na políciu. Hrôzostrašný incident sa odohral v piatok v skorých ranných hodinách v smere od Banskej Bystrice na Sliač. Po zverejnení fotografie na sociálnej sieti polície SR sa väčšina Slovákov rozhnevala na majiteľa psa a adresovali mu komentáre plné nenávisti.

Nato sa ozval majiteľ psíka Peter, ktorý tvrdí, že sa stalo obrovské nešťastie a on za smrť svojho miláčika nemôže. To, čo sa v osudný deň stalo, prezradil Novému Času jeho súrodenec. „Brat psy zbožňuje. Roky sa o dva stará, chodí s nimi pravidelne na cvičiská, berie ich na výlety a venuje im všetok svoj voľný čas. Tak to bolo aj v to ráno, keď išiel vyvenčiť Kesinu,“ vysvetľuje Petrov brat.

Myslel si, že ju zachráni

Keď sa sučka vybehala, išiel ju Peter zapnúť na vôdzku a chcel ísť domov. Vtom sa mu psík však vytrhol a vbehol rovno pod kolesá kamióna. „Brat bol v takom strese a šoku, že si myslel, že Kesinu ešte zachráni, no už jej nebolo pomoci. Zobral ju však na ruky, položil do kufra a vyrazil s ňou k veterinárovi,“ ozrejmuje brat majiteľa psa a dodáva: „Kufor na aute sa nestihol úplne zavrieť, Peter vyrazil a Kesina mu vypadla cez škáru. Následne sa kufor zavrel a pricvikol vôdzku. Brat by predsa svojmu psovi nikdy neublížil, venoval sa mu a mal ho veľmi rád.“ Peter sa k udalosti vyjadril na sociálnej sieti.

„Je to, samozrejme, celé moja vina, ale ja som toho psa miloval a dal mu všetko okrem 10 minút pozornosti, ktorú najviac potreboval. Je mi to strašne ľúto!“ povedal majiteľ Kesiny, ktorý sa sám prihlásil aj na polícii, kde vypovedal. Muži zákona teraz skúmajú, ako vlastne k celému prípadu došlo. Peter svojho psíka medzitým už aj pochoval.

Na palubnej doske je signalizácia

Jozef Drahovský, dopravný analytik

Z technickej a fyzikálnej stránky sa to môže stať. Kufor nemusel byť ešte úplne zatvorený, vodič sa pohol a to, čo dal do kufra, mohlo vypadnúť. Kufor sa potom mohol zavrieť. Na palubnej doske však je signalizácia, ktorá o tom informuje. Neviem, do akej miery bol ten človek rozrušený, že si to nemusel všimnúť.