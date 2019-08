SNS chce pridať seniorom: Ako sa môže zvýšiť minimálny dôchodok?

Poberáte minimálny dôchodok, ale máli sa vám jeho výška? V budúcnosti by ste si mohli polepšiť.

SNS chce navrhnúť, aby dávka určená niektorým dôchodcom bola vo výške aspoň 30 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Aký vysoký bude minimálny dôchodok? Od čoho závisí, koľko eur vám patrí?

Smer chce zmeniť spôsob zvyšovania minimálnej mzdy, SNS zasa spôsob výpočtu minimálneho dôchodku. Menšia koaličná strana predloží návrh, aby najnižšia úroveň dôchodkového minima dosiahla 30 až 35 percent priemernej mzdy. Keby to platilo už budúci rok, výška dávky by sa mohla začínať až na sume 355 eur. Oproti súčasnosti by išlo o 76 eur mesačne viac.

„Musíme nanovo nastaviť systém minimálneho dôchodku tak, aby bol naviazaný na výšku priemerného zárobku v národnom hospodárstve stanoveným percentom. Ak rastie priemerná mzda, musia automaticky rásť aj dôchodky,” tvrdí predseda strany Andrej Danko. Ministerstvo práce zámer nekomentuje. Počká si na konkrétny návrh. Minimálny dôchodok dostáva zhruba 50-tisíc ľudí s najnižšími starobnými a invalidnými penziami, ktorí od vzniku Slovenskej republiky zarábali aspoň 24 percent priemernej mzdy.

Podmienky nároku

- poberáte starobnú alebo invalidnú penziu po dovŕšení dôchodkového veku

- máte najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia

- vaša penzia alebo súčet vašich penzií je nižší ako minimálny dôchodok a

- požiadali ste o všetky dôchodky, na ktoré by ste mohli mať nárok

Kvalifikované obdobie

- z obdobia pred 1. 1. 1993 sa započítajú všetky dni dôchodkového poistenia

- čo sa ráta od 1. 1. 1993, závisí od toho, aký ročný príjem ste mali, a od ďalších skutočností

- v zásade sa rátajú len také dni, keď váš ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy v krajine

Kedy nezáleží na výške príjmu:

- obdobie odpracované v cudzine

- obdobie odpracované v roku, keď ste splnili podmienky nároku na dôchodok

- obdobie odpracované od vzniku nároku na invalidnú penziu do dovŕšenia dôchodkového veku

O nič nežiadate

- o minimálny dôchodok netreba žiadať

- Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti

- vychádza z údajov vo svojej evidencii a z údajov, ktoré poberateľ dôchodku predložil na jej výzvu

Prečo práve tieto sumy

- minimálny dôchodok sa automaticky zvyšuje k 1. januáru

- výška priemernej mzdy za minulý rok sa zverejňuje začiatkom marca

- dôchodkové minimum by mohlo tvoriť isté percento z priemernej mzdy za predminulý rok alebo za časť minulého roka