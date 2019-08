Krvavé besnenie v nákupnom centre a pred barom: Dvaja strelci popravili 29 ľudí

Amerika sa spamätáva z beštiálnych činov! V piatok vtrhol ozbrojený 21-ročný Patrick Crusius do nákupného centra v texaskom El Paso, kde popravil20 ľudí a 26 zranil.

Krátko pred desivým činom mal na sociálnej sieti uverejniť manifest proti mexickej imigrácii. O pár hodín neskôr Spojené štáty americké zasiahlo ďalšie besnenie šialenca, keď v meste Dayton, štát Ohio, útočník v bare zastrelil deväť ľudí. Ide o najkrvavejšie útoky v tomto roku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Podozrivým z hrozného činu je 21-ročný Patrick Crusius, ktorého zachytila kamera, ako do nákupného centra vstupuje so zbraňou kalašnikov AK47 a slúchadlami na ušiach. Prechádzal medzi uličkami a chladnokrvne strieľal do ľudí. Krátko predtým sa na internete objavil štvorstranový nenávistný manifest, kde autor píše o strachu, že hispánska rasa o pár rokov nahradí starnúcich „bielych“.

Polícia podozrivého muža spája s týmto rasistickým spisom. „Manifest, ktorý máme od tohto jednotlivca, naznačuje, že do istej miery má spojitosť s potenciálnym zločinom z nenávisti,“ povedal pred novinármi šéf polície v El Paso Greg Allen. Podobný manifest pred hrozivou streľbou na nórskom ostrove Utøya zverejnil aj Anders Breivik, ktorý v roku 2011 zavraždil 77 ľudí, ako aj ním inšpirovaný strelec Branton Tarrant, ktorý v marci tohto roku vo dvoch mešitách na Novom Zélande vyvraždil 51 ľudí. Autor najnovšieho manifestu píše, že sa inšpiroval práve masakrom na Novom Zélande.

Strieľal do rodín

V obchode sa práve nachádzali celé rodiny, ktoré nakupovali školské pomôcky. Podozrivý chcel podľa agentúry ABC News zastreliť čo najviac Mexičanov. Jeho besnenie trvalo 20 minút a vyžiadalo si 20 obetí a 26 zranených, medzi nimi aj iba štvormesačné bábätko. Strelca na mieste zadržala polícia. Medzi obeťami je aj 25-ročná Jordan Anchondo, ktorá chránila svojho dvojmesačného syna.

„Bábätko utrpelo zlomeniny, pravdepodobne z toho, ako sa ho moja sestra snažila kryť. Keď ju zastrelil, padla na zem, a tak sa bábätku polámali kostičky. Žije, pretože preň obetovala svoj život,“ povedala pre ABC News otrasená rodina obete Leta Jamrowski. Podľa mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora sú medzi obeťami traja Mexičania.

„Neexistujú žiadne dôvody alebo výhovorky, ktoré by ospravedlnili zabíjanie nevinných ľudí,“ napísal na sociálnej sieti prezident USA Donald Trump. Polícia vyšetruje tento ohavný čin ako možný zločin z nenávisti.

Streľba pred barom v Ohiu

Iba pár hodín po sobotňajšej streľbe v nákupnom centre sa v USA udial ďalší hrozivý útok. V meste Dayton, štát Ohio, strelec pred barom v nedeľu popravil 9 ľudí a najmenej 16 zranil. Útočníka polícia na mieste zastrelila. „V bezprostrednej blízkosti sme mali dôstojníkov, takže sme boli schopní rýchlo reagovať a ukončiť to,“ napísala na sociálnej sieti tamojšia polícia. Motív ani totožnosť strelca zatiaľ nie sú známe.

3 najhoršie streľby v histórii USA

1. októbra 2017 Otvoriť galériu 1. októbra 2017, Lavas Vegas, 58 mŕtvych Zdroj: tasr

- Strelec Stephen Paddock spustil steľbu z výškovej budovy v Las Vega na účastníkov neďalekého koncertu. Pri najkrvavejšej streleckej masakre v novodobých dejinách USA zabil 58 ľudí a potom spáchal samovraždu.

12. júna 2016 Otvoriť galériu 12. júna 2016, Orlando, 49 mŕtvych Zdroj: tasr

- Útočník s afgánskymi koreňmi Omar Mateen v gay klube v meste Orlando na Floride zabil 49 ľudí, polícia ho zastrelila.

16. apríla 2007 Otvoriť galériu 16. apríla 2007, areál univerzity Virginia Tech, 32 mŕtvych Zdroj: čtk

- V areáli univerzity Virginia Tech vo Virgínii juhokórejský študent školy Čo Sung-hui zastrelil 32 osôb a spáchal samovraždu.