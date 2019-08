Husársky kúsok Mateja a Michala v Španielsku: Vášniví rybári zdolávali megasumca 45 minút!

Na dovolenku sa vydali hľadať poriadne kúsky – a veru neoľutovali!

Matej a Michal z dediny Konská (okr. Žilina) sú vášniví rybári a tak sa tento rok rozhodli zájsť za úlovkom trochu ďalej. Ich cieľom sa stalo Španielsko, kde v rieke Rio Ebro ulovili megasumca. Gigantický kúsok mal cez dva metre a vážil 80 kíl. Ako s ním dvojica naložila? Uvidíte, čo vylovil Dominik z vody v Bratislave, nezmôžete sa na slovo: Dvojmetrová zlatá rybka!

Úlovok sa kamarátom zo severu Slovenska podaril pred niekoľkými dňami na Hornej priehrade rieky Rio Ebro pri meste Caspe. „Meral 220 cm a vážil viac ako 80 kg,“ prezradil miery veľkého sumca spokojný Matej, ktorý je nadšeným rybárom. Pri náročnom lovení mu sekundoval kamarát Michal. Mladíci, ktorí sa rybárčeniu venujú od útleho detstva, sa s úlovkom poriadne zapotili.

„Zdolávačka trvala 45 minút, ale keď sa sumec vynoril na hladinu, tak sme skonštatovali, že výprava do Španielska bola úspešná. Rybu sme naložili do člna a začala sa rýchla cesta do neďalekého kempu, v ktorom sme boli ubytovaní. Tam nám asistovali pri fotení sa s ňou, vážením a meraním,“ doplnil. Megasumec však na pekáči neskončil. „Po pár fotkách sme ho vrátili vode, pretože každá ryba si zaslúži rešpekt a slobodu,“ uzavrel Matej.

Sumec

- Patrí k rybám dlhovekým, dožíva sa 20 - 40 rokov.

- Živí sa rôznou potravou, ktorá sa mení aj jeho vekom. (Mladší sa živí zooplanktónom, dospelý filtruje bahno, aby z neho dostal mikroskopické bezstavovce.)

- Ročne priberie aj 3 kg a narastie o 5 až 8 cm.