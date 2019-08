Historický triumf mal trpkú príchuť: Futbalisti Pohronia venovali prvú výhru chorému trénerovi

Sú chvíle, keď víťazstvo nemusí veľmi tešiť! Ani keď je historické. Do podobnej situácie sa dostali futbalisti Pohronia.

Nováčika najvyššej súťaže totiž koncom týždňa iba po dvoch odohratých zápasoch náhle opustil tréner Milan Nemec (60). Rozhodol sa rezignovať z osobných a zo zdravotných dôvodov.

V Ružomberku viedol mužstvo jeho asistent Rastislav Urgela. „Odchod kolegu Milana Nemca prišiel nečakane. Všetkých nás to zasiahlo. Realizačný tím i hráčov. Bolo to cítiť aj na atmosfére v kabíne. Nebolo jednoduché pripraviť ich na sobotňajší zápas. Najmä mentálne. Mali to v hlavách,“ povedal pre Nový Čas nateraz prvý tréner Pohronia.

Keďže nemá potrebnú UEFA Pro licenciu, od Slovenského futbalového zväzu dostal na tri týždne výnimku. Dovtedy musí nájsť stredoslovenský klub nového trénera, ktorý bude spĺňať požadované kritériá na prvú ligu. Urgela zatiaľ môže viesť mužstvo z lavičky a chodiť na tlačové konferencie.

Šťastné víťazstvo jeho tímu v Liptove by malo viesť k zahodeniu prílišného rešpektu a zvýšeniu sebavedomia. „Historický triumf v prvej lige má pre nás veľkú váhu. Napriek smútku v závere týždňa ho venujeme pánovi trénerovi Nemcovi. Na dvojročnú spoluprácu s ním sa nedá zabudnúť.“

Premiérový bodový zápis skromného nováčika potešil, ale dôvod a ani čas na nejaké oslavy vraj nebol. „Cesta z Ružomberka do Žiaru nad Hronom je krátka. Nemáme čo oslavovať. Čaká nás ešte veľa práce. Musíme sa zlepšovať. Už máme v hlave najbližší domáci zápas proti Trnave. Po Slovane to bude ďalší futbalový sviatok. Dúfame, že nás bude opäť hnať dopredu vypredaný štadión,“ želá si Urgela.