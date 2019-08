Markizáčka Andrea Šprochová prezradila rodinné tajomstvo: Trvá to už 65 rokov

Dlhoročná redaktorka Markízy Andrea Šprochová (38) si užíva slnko a more v Chorvátsku, kam zavítala so svojou rodinou.

Počas pobytu svojim fanúšikom na sociálnej sieti prezradila tajomstvo, ktoré o nej a ich klane vedel len málokto. „Tri generácie žien v našej famílii. Moja mamina a moja dcéra sme čisto dievčenská vetva, z mamininej strany sa od čias prababky nenarodil žiaden chlapec,“ napísala Andrea pod spoločný záber s mamou a dcérkou Emkou.

Podľa slov známej červenovlasej markizáčky Šprochovej toto trvá už viac ako šesťdesiat rokov. „Je to už 65 rokov sme samé baby a zatiaľ sme to neprelomili,“ dodala Andrea. Zdá sa teda, že v rodine ostrieľanej redaktorky akoby sa vrece so ženským pohlavím roztrhlo.